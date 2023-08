Wochenende mit Sommerwetter im Norden - teils auch Schauer Stand: 20.08.2023 16:00 Uhr Sommerliches Wetter hat das Wochenende nach Norddeutschland gebracht. Nur vereinzelt gab es Regenschauer. Am Samstag wurden örtlich Temperaturen von mehr als 30 Grad gemessen.

In Göttingen wurden am Samstag 33 Grad erreicht, in Helmstedt, Hannover und Wolfsburg 32 Grad. Auch in Mecklenburg-Vorpommern wurde die 30-Grad-Marke geknackt, hier warnten die Meteorologen vor einer teils extremen Wärmebelastung. In Schleswig-Holstein war es etwas kühler. Am Sonntag ließ die Hitze im ganzen Norden etwas nach - die höchsten Werte blieben unter 30 Grad.

AUDIO: Hitze als Risikofaktor: Worauf muss man achten? (36 Min) Hitze als Risikofaktor: Worauf muss man achten? (36 Min)

Auch nachts bleibt es warm

Die Woche startet mit viel Sonne und es bleibt zumeist trocken, nur östlich der Elbe könnte es einige Schauer geben. Der DWD warnt mit Blick auf die Hitze vor körperlichen Belastungen. Problematisch seien bei diesem Wetterumschwung nicht nur die Höchstwerte am Tage, noch kritischer sei die fehlende nächtliche Abkühlung. "Da es sehr schwül bleibt, sinken die Temperaturen mancherorts - besonders in Ballungsgebieten - kaum noch unter 20 Grad", sagte Felix Dietzsch von der DWD-Wettervorhersagezentrale.

