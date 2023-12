Winterdienst in Niedersachsen streikt - Warnung vor Glatteis Stand: 05.12.2023 17:18 Uhr Autofahrer in Niedersachsen könnten sich am Mittwoch auf nicht geräumten Bundes- und Landstraßen wiederfinden. Denn die Straßenmeistereien nehmen Teil am Warnstreik des öffentlichen Dienstes.

Regional könne es zu Einschränkungen im Winterdienst kommen, teilte die Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr mit. Ganz ausfallen soll der Winterdienst demnach nicht, private Firmen springen ein. Aber mit Verzögerungen müsse gerechnet werden. Die Landesbehörde bat Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer um besondere Vorsicht und Aufmerksamkeit. Meteorologen warnen bis Mittwochabend vor örtlichem Glatteis. Wie viele von den 1.200 Straßenmeisterinnen und -meister am Warnstreik teilnehmen, konnte die Behörde nicht sagen.

Zweiter Warnstreik in zwei Wochen

Hintergrund des Ausstandes ist der Tarifkonflikt im öffentlichen Dienst der Länder. Erst vergangene Woche waren viele Straßenmeistereien in Niedersachsen dem Aufruf der Gewerkschaft ver.di gefolgt und hatten 24 Stunden ihre Arbeit niedergelegt. In Niedersachsen waren hauptsächlich Bundes-, Landes- und teilweise auch Kreisstraßen von dem Warnstreik betroffen. Ver.di zufolge war ein Notdienst durch private Räumdienste eingerichtet worden.

Ver.di fordert 10,5 Prozent mehr Lohn

Ver.di will mit dem Warnstreik in den laufenden Tarifverhandlungen Druck auf die Arbeitgeber machen. Die Gewerkschaft fordert für die Mitarbeitenden 10,5 Prozent mehr Lohn, mindestens aber 500 Euro sowie 200 Euro mehr für Nachwuchskräfte. Die Verhandlungen sollen am Donnerstag fortgesetzt werden.

