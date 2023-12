Winter-Wetter: Tief "Sani" sorgt für Schneefall in Niedersachsen Stand: 06.12.2023 12:24 Uhr Tief "Sani" hat im Nordwesten von Niedersachsen Schneefall und winterliches Wetter gebracht. Im Tagesverlauf soll es in Richtung Osten abziehen. Meteorologen zufolge wird es am Wochenende milder.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) rechnete am Mittwoch mit bis zu fünf Zentimetern Neuschnee. Weite Teile der Wesermarsch und Frieslands waren am Morgen verschneit. Auch in Wilhelmshaven und Oldenburg lag Schnee. Für den Norden von Niedersachsen bestand laut DWD eine Glättewarnung. Auch wegen des Warnstreiks des Winterdienstes sollen Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer vorsichtig fahren.

Videos 1 Min Freude über weißes Adventswochenende Im Harz haben die starken Schneefälle sogar für einen besonders frühen Start in die Wintersportsaison gesorgt. (04.12.2023) 1 Min

Tödliche Unfälle wegen Schnee und Glätte

Am Dienstag hatten sich wegen Schnee und Glätte mehrere Unfälle ereignet. Auf der A1 bei Stuckenborstel (Landkreis Rotenburg) kam ein 30-jähriger Autofahrer ums Leben. Ebenfalls tödlich endete ein Unfall im Landkreis Gifhorn: Dort verunglückte ein 22-Jähriger.

Das Wochenende wird milder

Im Verlauf des Mittwochs soll Tief "Sani" in Richtung Osten abziehen, Niederschläge zwischen Ems und Weser lassen nach. Am Donnerstag wird sich das Wetter laut der Meteorologen von WetterWelt beruhigen. Doch schon am Freitag erreicht Niedersachsen ein neues Tief. Zwischen Ems und Weser ist dann wieder Schneefall möglich - besonders im Bergland und zwischen Heide und Elbe. Das Wochenende soll laut WetterWelt wechselhaft werden, aber mit Temperaturen zwischen 4 und 9 Grad Celsius deutlich milder. Im Laufe der kommenden Woche können die Temperaturen wieder fallen.

Weitere Informationen Wie wird das Wetter im Norden? Regen? Sonne? Sturm? Hier finden Sie das aktuelle Wetter und die Vorhersage für ganz Norddeutschland. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 06.12.2023 | 12:00 Uhr