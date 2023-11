Stand: 23.11.2023 09:33 Uhr Warnstreik: Brücken an Weser und Ems gesperrt

Wegen eines Warnstreiks der Beschäftigten der Landesstraßenbaubehörde müssen Pendler und Reisende am Donnerstag weite Umwege in Kauf nehmen. Denn in der Wesermarsch ist die Hunte-Klappbrücke auf der B212 den ganzen Tag gesperrt. Sämtlicher Verkehr aus dem Raum Delmenhorst, Ganderkesee und nördlich der Hunte muss über Oldenburg ausweichen. Auch die Jann-Berghaus-Brücke in Leer wird bis Mitternacht voll gesperrt. Autos, Fußgänger und Radfahrer können die Ems dort nicht überqueren. Für den Schiffsverkehr gibt es keine Einschränkungen. Die Gewerkschaft ver.di fordert für die Beschäftigten im öffentlichen Dienst 10,5 Prozent mehr Einkommen, mindestens aber 500 Euro mehr im Monat. Nachwuchskräfte sollen 200 Euro mehr erhalten und Auszubildende unbefristet übernommen werden.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 23.11.2023 | 06:30 Uhr