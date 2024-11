Widersprechen statt Weghören: Kampagne gegen Antisemitismus Stand: 05.11.2024 11:08 Uhr Am 7. November startet die Kampagne "Niedersachsen gegen Antisemitismus". In den sozialen Medien und der Öffentlichkeit soll sie auf Hass gegen Juden aufmerksam machen und ein Umdenken bewirken.

Die Kampagne des Landes Niedersachsen soll die breite Öffentlichkeit erreichen. Postings in den sozialen Medien und im öffentlichen Raum sollen auf Antisemitismus im Alltag aufmerksam machen und zum Widersprechen ermutigen, wenn man antisemitische Aussagen hört.

Antisemitismus im Alltag

Die Kampagne benennt typische Situationen im Alltag, in denen antisemitische Aussagen fallen. Öffentlich sollen Aussagen wie "Ich bin ja kein Nazi, aber..." oder "Ich habe jüdische Freunde, die stört das nicht..." problematisiert werden. Unter dem Motto "Antisemitismus beginnt im Alltag. Widersprechen statt weghören" sollen die Menschen auf eigenes und fremdes antijüdisches Verhalten hingewiesen und zur Auseinandersetzung motiviert werden, sagt Niedersachsens Antisemitismus-Beauftragter Gerhard Wegner dem NDR.

Antisemitismus-Beauftragter: "Judenhass bedroht die Demokratie"

Herkömmliche Formen der Aufklärung und Bildung erreichten nur kleine Teile der Bevölkerung, so Wegner. Angesichts der wachsenden Bedrohung jüdischen Lebens durch einen sich weiter ausbreitenden Antisemitismus müsse "dringend eine neue Qualität im Kampf gegen Judenhass erreicht werden". Jeder solle darauf hingewiesen werden, dass Judenhass das Zusammenleben und die Demokratie in Deutschland elementar bedrohe, betont Wegner.

Steigender Judenhass seit Angriff der Hamas auf Israel

Seit dem 7. Oktober 2023 sei der Hass gegen Jüdinnen und Juden massiv angewachsen und müsse mit entschiedenen Maßnahmen in seine Grenzen gewiesen werden. Spätestens der Anschlag auf die Synagoge in Oldenburg habe gezeigt, dass die Zeit des "reinen Redens" vorbei sei, so Wegner. Am 5. April war ein Brandsatz gegen eine Tür der Synagoge in Oldenburg geworfen worden. Zwei Hausmeister eines benachbarten Kulturzentrums entdeckten das Feuer und löschten es. Niemand wurde verletzt. Anfang Mai fahndeten die Ermittler öffentlich nach einem Verdächtigen, der von einer Überwachungskamera gefilmt worden war.

Auftakt am Landtag mit Ministerpräsident Stephan Weil

Die Kampagne "Niedersachsen gegen Antisemitismus" beginnt am 7. November und wird im Landtag in Hannover vorgestellt. Bei einem anschließenden Fototermin wird auch Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) erwartet. Zunächst ist die Kampagne bis Ende 2024 angesetzt, sie soll aber im Jahr 2025 fortgesetzt werden, so Wegner.

Schlagwörter zu diesem Artikel Rechtsextremismus