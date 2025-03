Wetter im Norden: Es wird wechselhaft und etwas kühler Stand: 22.03.2025 18:43 Uhr Nachdem am Freitag und Samstag in Norddeutschland vielerorts die 20-Grad-Marke in geknackt wurde, sinken die Temperaturen ab Sonntag wieder. Westlich der Weser könnte es sogar regnen.

Deutschen Wetterdienst (DWD) rechnet am Sonntag mit Temperaturen zwischen 10 Grad im Norden und maximal 17 Grand in Göttingen. In größten Teil von Niedersachsen und in Hamburg liegen die Temperaturen zwischen 14 und 15 Grad. ziehen Es wird wechselnd bewölkt, der Wind frischt auf. Tief "Volker" hat über Westfrankreich "eine südliche Strömung etabliert, in der sehr milde und zunehmend feuchte Luft zu uns gelangt. Saharastaub wurde zudem miteinbezogen und sorgt dafür, dass der Himmel milchig erscheint", teilte der DWD-Meteorologe Marco Manitta am Samstag mit.

Wochenstart mit weiter sinkenden Temperaturen

AUDIO: Frühlingsanfang in der Natur immer früher (3 Min) Frühlingsanfang in der Natur immer früher (3 Min)

Am Montag erwartet der DWD neben freundlichen Phasen auch dichtere Wolken und gebietsweise Schauer. Vor allem an der See soll es aber oft länger oder durchweg trocken bleiben. Die Höchstwerte liegen im Norden zwischen 8 und 16 Grad. Der Dienstag startet demnach mit einer Mischung aus freundlichen und wolkigen Phasen, später kommen von Norden Schauer auf. Die Temperaturen erreichen im Norden dann noch maximal 14 Grad. Am Mittwoch bleibt es wechselnd bewölkt, gebietsweise muss mit Regenschauern gerechnet werden. Die Höchstwerte liegen in Norddeutschland dann zwischen 8 und 12 Grad.

