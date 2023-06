Westerstede: Erste Rohre für LNG-Pipeline verlegt Stand: 01.06.2023 08:54 Uhr Bei der LNG-Pipeline in Westerstede (Landkreis Ammerland) sind erste Rohre verlegt worden. Die Leitung soll das Gas des Terminals in Wilhelmshaven weiter transportieren. Bis zum Winter soll sie fertig sein.

Bauarbeiter haben die Rohre eines ersten rund 300 Meter langen Leitungsstranges verlegt, teilte der Energieversorger EWE am Donnerstag mit. Insgesamt schweißen die Arbeiter rund 4.500 Stahlrohre oberirdisch entlang der Trasse zusammen und bringen diese dann unter die Erde. Für die neue Leitung wurden laut EWE rund 200 Millionen Euro investiert. "Von jetzt an werden wir im Schnitt fast einen halben Kilometer Rohr pro Tag verlegen, um die Leitung rechtzeitig vor dem nächsten Winter fertigzustellen", sagte der Vorsitzende der Geschäftsführer von EWE Netz, Torsten Maus.

Erdgas für bis zu vier Millionen Menschen

Die 70 Kilometer lange Pipeline soll von Wilhelmshaven bis in den Landkreis Leer reichen. Das flüssige Erdgas (LNG) wird zuerst am Terminal in Wilhelmshaven angelandet und in seinen gasförmigen Zustand umgewandelt. Dann soll es durch die neue Pipeline zu den Gasspeichern in Jemgum und Nüttermoor transportiert und von dort aus auch in Ferngasleitungen eingespeist werden. Die neue Leitung soll nach Angaben des Energieversorgers kurzfristig bis zu vier Millionen Menschen in der Region mit Erdgas versorgen.

