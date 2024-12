Weihnachten 2024 in Zahlen: Geschenke, Essen, Tannenbaum Stand: 22.12.2024 15:49 Uhr Kartoffelsalat oder Braten? Plastikbaum oder echte Nordmanntanne? Geschenke und Kalorien: So verbringen die Niedersachsen 2024 ihr Weihnachtsfest - in Zahlen aufgeschlüsselt.

Das beliebteste Essen zu Weihnachten ist laut Statista-Umfrage Kartoffelsalat mit Würstchen. Das gaben 36 Prozent der Befragten an. Dahinter folgt Braten: Ente landet bei 25 Prozent auf den Tellern und Gans bei 24 Prozent. Auch beliebt ist Raclette mit 23 Prozent und Fisch mit 16 Prozent. Bei Süßigkeiten führen Kekse die Liste mit 53 Prozent an, dicht gefolgt von Lebkuchen (49 Prozent), Schoko-Weihnachtsmännern (46 Prozent), Nüssen (46 Prozent) und Stollen (35 Prozent).

So viele Kalorien landen zu Weihnachten auf dem Tisch

Wer zu den Feiertagen Kalorien zählt, sollte eher zu Fisch und Gemüse statt zu Braten und Kroketten greifen. Das ergeben die Daten der Deutschen Gesellschaft für Ernährung, die Statista zusammengetragen hat. Ein Glas Glühwein, eine Handvoll Nüsse vorm Essen, zum Hauptgang eine große Portion Gänsebraten mit Kroketten und zum Nachtisch ein Schokoweihnachtsmann: So kommt man schnell bei nur einer Mahlzeit auf über 2.000 Kalorien - das allein entspricht dem durchschnittlichen Tagesbedarf einer Frau.

Rund ein Drittel der Befragten hat vor, Gutscheine zu verschenken, darunter vor allem jüngere Menschen. Was manche für eine wenig kreative Last-Minute-Idee halten könnten, dürfte aber den Geschmack der Beschenkten treffen. Denn nach der Statista-Umfrage sind Gutscheine auf den Wunschlisten der Befragten ganz oben. 42 Prozent der Frauen und 31 Prozent der Männer gaben an, sich Gutscheine zu wünschen. Erst danach folgen bei Frauen Kosmetik-Artikel und bei Männern Geld.

Weihnachtsbaum - echt oder Plastik?

Plastikbäume sind auf einem leichten Aufwärtstrend, zeigt die Statista-Umfrage. 2020 entschieden sich 22 Prozent der Befragten für eine künstliche Tanne, in diesem Jahr sind es 28 Prozent. Fast genauso viele Befragte verzichten auf einen Baum. Das Rennen gewinnt der echte Weihnachtsbaum: 42 Prozent der Befragten kaufen einen echten Tannenbaum für die Feiertage. Und das obwohl die Preise sowohl von Qualitätsbäumen als auch die von Discounter-Bäumen dieses Jahr deutlich ansteigen in Norddeutschland.

AUDIO: Weiße Weihnachten ist Schnee von gestern (6 Min) Weiße Weihnachten ist Schnee von gestern (6 Min)

Weiße Weihnacht: Wird es dieses Jahr schneien in Niedersachsen?

Der Traum von weißen Weihnachten gehört für viele zum Dezember wie Adventskerzen und Plätzchen. Doch im flachen Norden bleibt dieser Traum meist unerfüllt: Statt glitzernder Schneelandschaften sind oft Regen und graue Wolken angesagt. So hat es in den vergangenen 60 Jahren in Hannover, Lüneburg und Oldenburg nicht mehr als 17-mal Schnee zu Weihnachten gegeben. Und auch die jährlichen Schneetage nehmen deutlich ab. Hat es 1960 noch an 80 Tagen im Jahr Schnee im Norden gegeben, sind es inzwischen meist weniger als 40 Tage. Die gesamte Auswertung des NDR Datenteams finden Sie hier.

In den Jahren 2022 und 2023 haben die Deutschen Rekordsummen für Feuerwerke ausgegeben: 180 Millionen Euro Umsatz hat die Feuerwerksbranche bekannt gegeben. Zum Vergleich: 2019 waren es noch 133 Millionen Euro. Und wo wird am liebsten ins neue Jahr gefeiert? "Bei mir zu Hause" haben laut Statista-Umfrage 56 Prozent der Befragten angegeben. 18 Prozent verbringen Silvester bei Freunden oder der Familie und nur fünf Prozent besuchen Veranstaltungen oder Restaurants. Für jeden zweiten ist das Anstoßen zum Neujahr die Silvestertradition schlechthin. Ein wichtiger Bestandteil von Neujahrsfeiern ist auch der Kuss zu Mitternacht, geben 40 Prozent der Befragten an, sowie "Dinner for One" (31 Prozent) und Raclette (30 Prozent).

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 21.12.2024 | 12:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Lebensmittelindustrie Weihnachten