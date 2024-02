Warnstreik bei DPD in Melle beendet - Pakete verspäten sich Stand: 08.02.2024 10:25 Uhr Der Warnstreik beim Logistik-Anbieter DPD in Melle ist beendet. Mit verspäteten Paketen im Raum Osnabrück ist laut ver.di weiterhin zu rechnen. Hintergrund sind Tarifgespräche in der Speditionsbranche.

Ver.di hatte die rund 400 Beschäftigten in dem Verteilzentrum aufgerufen, ihre Arbeit niederzulegen. Der Warnstreik startete in der Nacht zu Donnerstag und endete am Morgen. Bereits am Mittwoch hatten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Osnabrücker Logistikunternehmens Hellmann ihre Arbeit niedergelegt.

Ver.di: Arbeitgeber haben Zeichen der Zeit nicht erkannt

Grund für die Warnstreiks sind die aktuellen Tarifverhandlungen zwischen ver.di und dem Gesamtverband Verkehrsgewerbe Niedersachsen (GVN). Eine erste Verhandlungsrunde wurde am Dienstag ohne Ergebnis unterbrochen, wie die Gewerkschaft mitteilte. "Die Arbeitgeber haben die Zeichen der Zeit nicht erkannt", so ver.di-Verhandlungsführer Thomas Warner. Wer sich darüber beklage, nicht ausreichend Arbeitskräfte zu finden, könne sich nicht davor verschließen, die Bezahlungsbedingungen im Rahmen der Inflation nach oben anzupassen.

Rund 50.000 Beschäftigte in Niedersachsen

Ver.di fordert 15 Prozent mehr Lohn bei einer Laufzeit von elf Monaten. Auch die Jahressonderzahlung soll um 750 Euro steigen. Die GVN habe drei Prozent mehr Lohn bei einer Laufzeit von 13 Monaten angeboten, teilte ver.di mit. Rund 50.000 Beschäftigte arbeiten in Niedersachsen in der Branche.

