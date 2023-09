Stand: 26.09.2023 09:11 Uhr IHK: Höhere Lkw-Maut belastet vor allem ländliche Regionen

Die Industrie- und Handelskammer Osnabrück-Emsland-Grafschaft Bentheim kritisiert, dass die Lkw-Maut zum 1. Dezember erhöht werden soll. Das belaste die Transportunternehmen und Speditionen gerade in einer ländlichen Region, heißt es in einem Statement von IHK-Hauptgeschäftsführer Marco Graf. Die Folge wäre, dass Produktions- und Lager-Standorte stärker an die Wirtschaftszentren heranrücken. Ländliche Wirtschaftsregionen würden tendenziell abgehängt. Zudem heize die Mauterhöhung die allgemeine Preissteigerung in Deutschland an, so Graf.

