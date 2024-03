Waffen und Erpressung: Mehr Gewalt an Schulen in Niedersachsen Stand: 18.03.2024 08:51 Uhr Die Gewalt an Schulen in Niedersachsen nimmt zu. 2023 seien deutlich mehr Schülerinnen und Schüler sowie Lehrkräfte Opfer einer Straftat geworden als im Vorjahr, teilte das Landeskriminalamt mit.

Demnach waren im vergangenen Jahr insgesamt 3.270 Personen von Gewalttaten im Schulkontext betroffen, darunter etwa 1.110 Schülerinnen und Schüler sowie 150 Lehrkräfte. Nach Angaben des Landeskriminalamts Niedersachsen (LKA) gab es darunter etwa 2.680 Fälle der sogenannten Rohheitsdelikte und Straftaten gegen die persönliche Freiheit, also Taten wie Bedrohung, räuberische Erpressung, Körperverletzung und Raub. Im Jahr 2022 waren es noch 520 Fälle dieser Art.

Gewaltbereitschaft an Schulen steigt

Lehrkräfte nehmen eigenen Angaben zufolge eine wachsende Gewaltbereitschaft wahr. "Wir haben bemerkt, dass mehr Waffen zur Schule mitgenommen werden als früher", sagte Sven Winkler, Schulleiter einer Oldenburger Oberschule und Vorsitzender des Allgemeinen Schulleitungsverbandes Deutschlands. Dabei handele es sich vor allem um Messer und sogenannte Anscheinswaffen, die echten Schusswaffen täuschend ähnlich sehen. Laut Winkler hat auch die verbale Gewalt zugenommen. Demnach gibt es zunehmend rassistische, sexistische und beleidigende Beschimpfungen auf dem Schulfhof. Auch manche Eltern würden auf diese Art mit Lehrkräften kommunizieren, so Winkler.

Schule in Hannover setzt Ordnungsdienst ein

Viele Schulen versuchen daher, die Sozialarbeit auszubauen, um Gewalt zu verhindern. Oft fehle es aber an Personal, Zeit und Geld, sagte Winkler. Doch nicht immer sind es die Schülerinnen und Schüler selbst, die Probleme verursachen - an einigen Schulen stören auch schulfremde Personen durch Prügeleien, Sachbeschädigung oder Beleidigungen den Schulalltag. Die IGS Büssingweg in Hannover hat Ende vergangenen Jahres einen städtischen Ordnungsdienst eingestellt. Der Einsatz habe sehr geholfen, da er den Schülerinnen und Schülern, Lehrkräften und Eltern ein besseres Sicherheitsgefühl vermittelt habe, sagte die Direktorin Isabell Lenius.

