Neue Zahlen des Bildungsministeriums: Mehr Gewalt an Schulen in MV Stand: 18.03.2024 05:53 Uhr Die Zahl der Gewalt-Vorfälle an Schulen in Mecklenburg-Vorpommern ist gestiegen. Zuletzt machten mehrere Fälle von Reizgas-Attacken Schlagzeilen.

Registrierte das Bildungsministerium im Schuljahr 2021/2022 noch 511 Vorfälle, waren es im Schuljahr darauf 769. Erfasst wurden Körperverletzungen und deren Androhung, die Androhung von Tötung, von Amoklauf oder Geiselnahme sowie Vorkommnisse mit Waffen, wie ein Ministeriumssprecher erklärte. Dabei nahmen sowohl die Gewaltvorfälle zwischen Schülern zu als auch die Attacken von Schülern gegen Lehrer.

Mehrere Angriffe mit Reizgas

Zuletzt sorgten mehrere mutmaßliche Reizgas-Angriffe für Schlagzeilen. So wurden in einer Schule auf Rügen vor einer Woche acht Schülerinnen und Schüler im Alter von zehn bis zwölf Jahren sowie vier Schulmitarbeiter leicht verletzt. Sie klagten vor allem über Reizungen der Atemwege. Unbekannte hatten laut Polizei sogenanntes Tierabwehrspray in der Mädchentoilette versprüht. Im November erlitten mehr als 40 Kinder in einer Schule in Neubrandenburg Atemwegsbeschwerden.

Kein Kavaliersdelikt

Die Polizei warnt, dass das Versprühen von Gasen oder ähnlichen Stoffen gefährlich sei. Es gebe Kinder mit Vorerkrankungen beziehungsweise Atemwegserkrankungen, die durch das Einatmen dieser Stoffe verletzt worden seien oder verletzt werden könnten. "Das ist kein Kavaliersdelikt, sondern eine gefährliche Körperverletzung."

Präventionsprojekt gegen Mobbing

Das Bildungsministerium will Mobbing und Gewalt an weiterführenden Schulen zurückdrängen. Dafür steht seit Beginn dieses Schuljahres flächendeckend das Präventionsprojekt "Mobbingfreie Schule - Gemeinsam Klasse sein" zur Verfügung. Dieses wurde in Kooperation mit der Techniker Krankenkasse entwickelt. Bildungsministerin Simone Oldenburg (Linke) sagte, die Präventionsangebote förderten den respektvollen Umgang untereinander und würden aufzeigen, dass die Achtung des anderen ein Mittel zur Konfliktlösung sei.

