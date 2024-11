VW-Krise: IG Metall und Betriebsrat stellen Zukunftskonzept vor Stand: 19.11.2024 18:27 Uhr IG Metall und Betriebsrat wollen am Mittwoch ein eigenes Konzept präsentieren, wie VW aus ihrer Sicht fit für die Zukunft gemacht werden kann - und zwar ohne, dass Werke geschlossen werden müssten. NDR.de zeigt die Pressekonferenz ab 9.30 Uhr live.

Einen Tag vor der dritten Runde der Tarifverhandlungen mit dem Volkswagen-Management wollen Betriebsratschefin Daniela Cavallo und IG-Metall-Verhandlungsführer Thorsten Gröger in Wolfsburg ihre eigenen Vorschläge für eine Überholung des kriselnden Konzerns unterbreiten. Sie haben zur Präsentation von "Eckpunkten eines Volkswagen-Gesamtkonzeptes für die Zukunft" geladen. Volkswagen schließt seit Anfang September wegen zu geringer Gewinne betriebsbedingte Kündigungen und auch Werksschließungen in Deutschland nicht mehr grundsätzlich aus. Demnach droht drei VW-Werken das Aus. Der Grund ist nach Auskunft des Autobauers die sinkende Nachfrage, weshalb Fabriken nicht mehr ausgelastet seien. Die Arbeitnehmerseite hat angekündigt, die Fabriken unbedingt erhalten zu wollen.

Videos 5 Min Tarifverhandlungen zwischen VW und der IG Metall gehen weiter Dazu schlechte Nachrichten vom Konzern: massive Gewinneinbußen im 3. Quartal. Annette Deutskens berichtet. (30.10.2024) 5 Min

Wie weit kommt die Arbeitnehmerseite VW entgegen?

Volkswagen hat im Gegenzug zum Erhalt der Standorte die Gewerkschaft aufgefordert, ihrerseits dem Unternehmen entgegenzukommen. Das VW-Management fordert in den Tarifverhandlungen eine Senkung der Entgelte um zehn Prozent sowie den Verzicht auf eine Reihe von Sonderzahlungen. Inwieweit die IG Metall dazu bereit ist, dürfte Gegenstand der Pressekonferenz am Mittwoch sein. Es wird erwartet, dass Gewerkschaft und Betriebsräte Gegenvorschläge machen. Sollten die Gespräche am Mittwoch scheitern, wären Streiks möglich. Die Friedenspflicht endet am 1. Dezember.

