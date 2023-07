Umfrage: Rot-Grün verliert Mehrheit in Niedersachsen Stand: 12.07.2023 16:26 Uhr Die SPD liegt in der Gunst der Niedersachsen weiter vorn. Laut einer aktuellen Umfrage kommt die Partei auf 32 Prozent. Doch die rot-grüne Koalition hätte keine Mehrheit mehr.

von Helmut Eickhoff

Das ist das Ergebnis einer repräsentativen Studie des Instituts für Demoskopie in Allensbach im Auftrag der Drei-Quellen-Mediengruppe. Hinter der SPD liegt die CDU - 29 Prozent der Befragten würden sie wählen. Bei der Landtagswahl im Oktober hatte die SPD mit 33,4 Prozent etwas besser abgeschnitten als in der Umfrage; die CDU hatte lediglich 28,1 Prozent erreicht. Die Grünen, die mit der SPD die Regierung stellen, verlieren in der Umfrage in der Wählergunst und landen bei 13 Prozent (Landtagswahl: 14,5 Prozent). Rot-Grün hätte in diesem Szenario keine Mehrheit mehr.

VIDEO: Vor den Ferien: Zeugnisse für die Landesregierung (23.06.2023) (4 Min)

AfD würde drittstärkste Kraft, FDP wieder im Landtag

Drittstärkste Kraft ist in der Umfrage die AfD, die mit 14 Prozent (Landtagswahl: 11 Prozent) deutliche Zugewinne verzeichnen würde. Die FDP könnte mit 5 Prozent ins Parlament zurückkehren, nachdem sie den Verbleib im Landtag zuletzt mit 4,7 Prozent verpasst hatte. Die Linke käme auf 3 Prozent (Wahl: 2,7 Prozent). Für die Umfrage wurden von Mitte Mai bis Ende Juni 1.101 Niedersachsen befragt.

Hohe Beliebtheitswerte für Ministerpräsident Weil (SPD)

Die Niedersachsen-SPD kann sich also gegen den Bundestrend stemmen. Das spiegelt sich auch in weiteren Werten wider. 37 Prozent der Befragten bewerten die SPD in Niedersachsen positiv, während sie 30 Prozent nicht gefällt. Ganz anders der Trend für die Bundes-SPD: diese bewerten 53 Prozent der Befragten negativ. Für die starke Position der Sozialdemokraten in Niedersachsen scheint Ministerpräsident Stephan Weil mitverantwortlich zu sein: 90 Prozent der Befragten kennen ihn, 65 Prozent sehen seine Arbeit positiv.

Dringendste Probleme: Inflation und Fachkräftemangel

Die Allensbach-Studie hat auch abgefragt, welches die dringendsten Probleme in Niedersachsen sind. 77 Prozent der Befragten nannten die Inflation. Dahinter landen Fachkräftemangel (62 Prozent), Ärztemangel auf dem Land (59 Prozent), zu viel Bürokratie (57 Prozent) und hohe Mieten (57 Prozent). Arbeitslosigkeit sehen dagegen nur 19 Prozent als dringendes Problem an.

Interesse an Elektroautos sinkt

Ein weiterer Schwerpunkt der Allensbach-Studie ist die Elektromobilität. 25 Prozent der Befragten ziehen in Betracht, in den nächsten Jahren ein Elektroauto zu kaufen. Im September 2021 lag der Wert noch bei 30 Prozent. Die Argumente, die gegen einen Kauf sprechen, sind vielfältig. 70 Prozent der Befragten finden Elektroautos in der Anschaffung zu teuer. Weitere Gründe: geringe Reichweite (58 Prozent), schlechtes Ladenetz (55 Prozent), teurer Strom (53 Prozent).

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 12.07.2023 | 14:00 Uhr