Tönnies kündigt Schweinehaltern Tierwohl-Verträge Stand: 18.08.2022 11:49 Uhr Preis statt Tierwohl: Weil die Nachfrage sinkt, kündigen Schlachtbetriebe schweinehaltenden Betrieben die Lieferverträge. Ganz vorne mit dabei: der Schlachtbetrieb Tönnies.

von Mandy Sarti

Auch der schwächelnde Verkauf von Schweinefleisch im Einzelhandel verstärke das Problem, heißt es in einer Stellungnahme der Interessengemeinschaft der Schweinehalter Deutschlands (ISN). Die Wirtschaft sei mit der Initiative Tierwohl vorangegangen und sie müssten nüchtern feststellen, dass sich mehr Tierwohl nur dann finanzieren lässt, wenn die gesamte Wirtschaft mitziehen würde - was bei weitem nicht der Fall sei, stellt ISN-Vorsitzender Heinrich Dierks fest.

Tönnies will am Tierwohl festhalten

Tönnies-Sprecher Fabian Reinkemeier versicherte gegenüber dem NDR Niedersachsen, man wolle weiterhin am Tierwohl festhalten. Weil aber die Nachfrage bei den Verbraucherinnen und Verbrauchern gesunken sei, habe das Unternehmen nun reagiert und einige Verträge gekündigt. Eine konkrete Zahl wollte er aber nicht nennen.

Landwirtinnen und Landwirte bleiben auf Kosten sitzen

Die Schweinehalterinnen und Schweinehalter treffe das hart, sagt Bernd Terhalle von der Erzeugergemeinschaft Hümmling in Lorup dem NDR. Um an der Initiative Tierwohl teilnehmen zu können, hätten sie in den vergangenen Jahren große Summen investiert. Doch der Markt verändert sich: Die Inflation mache sich bemerkbar, die Menschen sparten, griffen zu günstigeren Produkten und die Landwirtinnen und Landwirte blieben auf ihren Kosten sitzen. "Jetzt ist es nicht mehr wichtig, dass die Tiere aus der Haltungsstufe zwei kommen, jetzt ist es wichtig, dass die Tiere günstig sind", macht Terhalle deutlich.

Immer mehr Ställe stehen leer

Und das wirkt sich auf die Branche aus: Viele Ställe stünden inzwischen leer, berichtet Terhalle. Derzeit seien es gut 15 Prozent, in den kommenden Monaten könnten es möglicherweise sogar mehr als 25 Prozent sein. Auch Futtermittelhersteller, Viehhändler und Tierärzte könnten davon betroffen sein. "Wir werden hier in der Region merken, dass die Aufträge fehlen werden und dass hier tatsächlich Arbeitskräfte freigesetzt werden müssen", sagt Terhalle.

