TUI fliegt wieder Urlauber nach Rhodos Stand: 29.07.2023 15:27 Uhr Erstmals seit knapp einer Woche bringt die TUI wieder Pauschaltouristen vom Flughafen Hannover nach Rhodos. Die Waldbrände auf der griechischen Ferieninsel sind inzwischen unter Kontrolle.

Ein Sprecher des hannoverschen Reisekonzerns sagte, es seien am Samstag in Hannover, Düsseldorf und München Maschinen mit Pauschalurlaubern gestartet. Weitere Flüge waren ab Stuttgart und Frankfurt geplant. Zwar sei die TUI auch in der gesamten vergangenen Woche nach Rhodos geflogen und habe auch Individualreisende dorthin gebracht. Aber Pauschaltouristen des Konzerns seien seit vergangenen Sonntag nicht mehr auf die Insel geflogen worden. Ihnen hatte das Unternehmen angeboten, kostenfrei zu stornieren oder ihre Reise auf ein anderes Urlaubsziel umzubuchen.

Videos 1 Min Brände auf Rhodos: 100 Urlauber zurück in Hannover Fast 20.000 Touristen wurden in Sicherheit gebracht. Tagelang kämpften Einsatzkräfte gegen die Flammen. (25.07.2023) 1 Min

Tausende Rhodos-Urlauber wurden ausgeflogen

Vor etwa einer Woche waren auf Rhodos wegen der unkontrollierten Waldbrände Dörfer und Hotels evakuiert wurden. Der TUI-Konzern hatte zu dem Zeitpunkt nach Angaben eines Sprechers etwa 39.000 Gäste aus verschiedenen Ländern auf Rhodos. Viele von ihnen seien ausgeflogen worden. Einige der Rückkehrer hatten berichtet, ihr Hotel sei abgebrannt und sie hätten in Schulen oder Kitas übernachtet. Die TUI hatte Reiseleiter von anderen Urlaubsorten nach Rhodos geschickt, um ihre Gäste zu versorgen. Nach Angaben der griechischen Behörden haben auch viele Inselbewohner geholfen und Touristen in ihren privaten Unterkünften aufgenommen.

Einsatzkräfte kämpfen weiterhin gegen Flammen

Auch wenn sich die Lage auf Rhodos deutlich entschärft hat, sind immer noch zahlreiche Feuerwehrleute im Einsatz, um die Brände im Süden und Osten der Insel einzudämmen. Mithilfe von mehreren Wasserflugzeugen war es ihnen am Freitag gelungen, die Feuer unter Kontrolle zu bringen.

