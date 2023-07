Brände auf Rhodos: TUI-Urlauber landen am Flughafen Hannover Stand: 24.07.2023 15:50 Uhr Aufgrund der verheerenden Brände auf Rhodos verlassen immer mehr Touristen die Insel in Griechenland. Am Morgen sind TUI-Urlauber in Langenhagen in der Region Hannover gelandet.

Rund 100 Menschen saßen in der Maschine. Darunter auch Damian und Simone Vogel: "Wir wurden praktisch direkt vom Pool evakuiert", erzählte Damian Vogel, während er mit Badelatschen an den Füßen im Flughafen stand. "Wir haben alles im Hotel zurücklassen müssen", ergänzte seine Begleiterin. Die beiden berichteten von beängstigenden Szenen: "Hubschrauber und Flugzeuge über uns rüber, die Menschen alle recht panisch. Wir haben Leute getroffen, die sind da nur mit Badehose und einem Baby auf dem Arm und Windeln losgelaufen", sagte der Mann. Die Beschreibungen einer weiteren Urlauberin zeichneten ein ähnliches Bild: "Wir haben unglaubliche Angst gehabt, dass wir keine Luft mehr bekommen und ersticken", sagte die Frau.

Urlauber beeindruckt von Hilfsbereitschaft der Griechen

Viele der Rückkehrer berichteten, dass ihr Hotel abgebrannt ist und sie in Schulen oder Kitas übernachtet haben. Die TUI hat Reiseleiter von anderen Urlaubsorten nach Rhodos geschickt, um ihre Gäste zu versorgen. Teils berichten diese von Chaos. Aber die Dankbarkeit für die Hilfe von allen Seiten überwog an diesem Montagmorgen. Die Hilfsbereitschaft der Griechen sei immens gewesen, sagte auch Simone Vogel: "Wir sind nachts dann mit Schiffen vom Strand weggebracht worden". Dabei hätten viele private Schiffe den Rettungseinsatz unterstützt.

Reisende müssen weitere Nächte ausharren

Der Reisekonzern TUI mit Sitz in Hannover fliegt keine Pauschalreisenden mehr nach Rhodos. Rückflüge würden weiterhin angeboten. Das Unternehmen teilte am Sonntag mit, dass rund 7.800 ihrer Kunden von den Bränden betroffen seien und an andere Orte auf der Insel gebracht wurden. Heute Abend soll ein weiterer Flieger aus Rhodos in Hannover landen. Einige Reisende werden allerdings noch weitere Nächte in den Ausweich-Unterkünften verbringen müssen.

Einige Flüge nach Rhodos starten trotzdem

Unterdessen dürfen Individualreisende weiterhin auch auf die Insel fliegen. Am Montagmittag haben sich einige in den Flieger nach Rhodos gesetzt. Sie gaben an, Ziele anzusteuern, die vom Brandgeschehen weiter entfernt lägen. Die Waldbrände auf der griechischen Ferieninsel waren über das Wochenende außer Kontrolle geraten. Tausende harren in Sporthallen Schulen oder nicht betroffenen Hotels aus.

