Sturmwarnung für die Küste: Mehrere Fähren fallen aus Stand: 22.11.2023 15:56 Uhr Nach kaltem aber weitgehend trockenem Wetter am Mittwoch wird es in Niedersachsen wieder zunehmend ungemütlich. Zum Ende der Woche soll der Fährbetrieb teils eingestellt werden.

Der Niedersächsische Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN) in Norden rechnet mit der Gefahr von mehreren leichten Sturmfluten an der Küste am Mittwoch. Das Abendhochwasser am Donnerstag sowie das Morgen- und Abendhochwasser am Freitag soll den Vorhersagen zufolge zwischen einem und eineinviertel Meter höher auflaufen als das mittlere Tidehochwasser. Das bedeutet, dass Strände, Vorländer und Hafenflächen überflutet werden könnten.

Fährbetrieb zu und von Ostfriesischen Inseln eingeschränkt

Reisende müssen mit Einschränkungen im Fährverkehr von und zu den Ostfriesischen Inseln rechnen. Die Deutsche Bahn will den Fährverkehr von und nach Wangerooge am Freitag komplett einstellen, hieß es am Mittwoch. Am Donnerstag und Samstag sollen die Fähren teilweise ausfallen oder zu anderen Zeiten fahren. Auch die Verbindung zwischen Festland und Spiekeroog ist demnach betroffen. Laut NLWKN treten leichte Sturmfluten nach dem langjährigen Mittel statistisch bis zu zehn Mal in der Saison zwischen September und April auf und sind keine größere Herausforderung für den Küstenschutz.