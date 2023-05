Strom und Gas: Niedersachsens Grundversorger senken Preise Stand: 22.05.2023 14:29 Uhr Einige Grundversorger in Niedersachsen senken in den kommenden Monaten ihre Preise. Verbraucher müssen also weniger für Strom und Gas bezahlen. Manch ein Anbieter bleibt aber auch bei seinen Tarifen.

Das Vergleichsportal Verivox hatte die Strom- und Gaspreise bundesweit analysiert. Das Ergebnis: Im Juni und Juli senken viele Anbieter ihre Tarife. Manche hatten das bereits im Mai gemacht. Grund sind sinkende Preise an den Energiebörsen. Strom wird in Deutschland um rund 12 Prozent günstiger, Gas um rund 23 Prozent. In Niedersachsen passt beispielsweise die Oldenburger EWE zum ersten Juli ihre Preise an. EWE ist in vielen Bereichen der Ems-Weser-Elbe Region zuständig. Strom soll künftig rund vier Prozent günstiger sein, Gas rund fünf Prozent. EWE hatte bereits zum 1. April die Preise gesenkt. Damit liegen aber längst nicht alle Tarife unter der beschlossenen Preisbremse.

Manche Grundversorger geben günstige Preise nicht weiter

Das Versorgungsunternehmen SVO, das für Stadt und Landkreis Celle und Uelzen zuständig ist, gibt die sinkenden Preise an seine Kunden weiter. Ab Juni zahlen Verbraucherinnen und Verbraucher rund 27 Prozent weniger für Strom und rund 38 Prozent weniger für Gas. Die neuen Preise liegen damit unterhalb der Preisbremsen. Das ist auch bei den Stadtwerken Osnabrück der Fall - obwohl sie ihre Tarife nicht anpassen. Die Stadtwerke kaufen Gas für rund zwei Jahre im Voraus ein. Für die Kundinnen und Kunden machen sich sinkende Preise also erst ab etwa 2024 bemerkbar. Auch die Stadtwerke Huntetal, die den Landkreis Diepholz mit Strom und Gas versorgen, passen ihre Preise nicht an. Bereits jetzt liege man unter dem Durchschnittspreis, hieß es vonseiten des Unternehmens.

Hunderte Euro können bei Strom und Gas gespart werden

Viele der Anbieter, die ihre Preise jetzt senken, hatten diese nach Informationen des NDR in Niedersachsen im Vorfeld stark erhöht. Laut Verivox gibt es trotz der Preissenkungen bei den örtlichen Grundversorgern oft günstigere Tarife von anderen Anbietern. Bei einem Wechsel könnten Kundinnen und Kunden jährlich mehr als 500 Euro Stromkosten und mehr als 600 Euro sparen.

Schlagwörter zu diesem Artikel Strom Gas Energie