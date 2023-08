Stand: 30.08.2023 20:00 Uhr Edeka-Mitarbeiter bestreiken Zentrallager in Lauenau

Die Gewerkschaft ver.di hat die Mitarbeitenden des Edeka-Zentrallagers in Lauenau (Landkreis Schaumburg) zu einem Warnstreik aufgerufen. Er soll Donnerstag beginnen und 48 Stunden dauern. Betroffen vom Ausstand sind laut ver.di voraussichtlich Hunderte Edeka-, E-Center- und Marktkauf-Filialen in der Region. Da Lieferengpässe erwartet werden, müssen sich die Kunden auf ein ausgedünntes Angebot einstellen. Ziel der Gewerkschaft ist es, den Druck auf die Arbeitgeber zu erhöhen: Ver.di fordert 13 Prozent mehr Lohn, die Arbeitgeber bieten bislang 8 Prozent. Die nächste Tarifrunde startet am 6. September in Hannover.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 31.08.2023 | 06:30 Uhr