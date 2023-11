Streik im Winterdienst - Schnee und Glätte in Niedersachsen Stand: 30.11.2023 08:31 Uhr Auf den Straßen in Niedersachsen ist heute besondere Vorsicht geboten: Vielerorts herrschen Minusgrade und im Tarifstreit des öffentlichen Dienstes streiken die Straßenwärter in Niedersachsen und Bremen.

Bislang seien jedoch noch keine größeren Glätteunfälle oder andere Probleme auf den Straßen gemeldet worden, teilten die Polizei-Leitstellen dem NDR Niedersachsen mit. Das liege vor allem daran, dass es in vielen Landesteilen weitgehend trocken geblieben sei. Landesweit sind hauptsächlich die Bundes-, Landes- und teilweise auch Kreisstraßen von dem Warnstreik betroffen. Ein Notdienst für den Winterdienst ist zwar eingerichtet, allerdings wird laut der Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr deutlich später gestreut als üblich. Besonders wer auf kleineren Straßen unterwegs sei, müsse sich unter Umständen darauf einstellen, dass die Fahrbahnen noch glatt und ungestreut seien, sagte ein ver.di-Sprecher. Noch bis 11 Uhr gilt für den Großteil Deutschlands eine amtliche Glätte-Warnung.

Warnstreiks dauern bis Freitag

Städte und Gemeinden sind nach Angaben von ver.di nicht von dem Warnstreik betroffen, hier läuft der Winterdienst ganz normal weiter. Um einem Totalausfall des Winterdienstes vorzubeugen, hatte die Gewerkschaft ver.di nach Angaben einer Sprecherin den Streikaufruf schon am Montag an die Landesbehörde geschickt. Der Warnstreik hat heute früh um 6 Uhr begonnen und soll 24 Stunden andauern. In Leer bleibt in dieser Zeit die Jann-Berghaus-Brücke und in der Wesermarsch die Hunte-Brücke hochgeklappt. Niedersachsenweit sind rund 1.200 Personen bei 56 Straßenmeistereien des Landes beschäftigt. Wie viele von ihnen sich an den regionalen Streikaktionen beteiligen, sei noch nicht bekannt, so ver.di.

Wetterdienst sagt Schneeregen voraus

Im Laufe des Tages kann es laut DWD an der Nordsee und im Süden Niedersachsen zu Schneeregen und Schneeschauern kommen. Die Temperaturen liegen zwischen minus ein und plus ein Grad. Auch in der Nacht zu Freitag könnte es wieder glatt werden, dort liegen die Tiefstwerte bei minus fünf Grad.

Heute Kundgebungen in Hannover und Leer

Ver.di will mit dem Warnstreik in den laufenden Tarifverhandlungen Druck auf die Arbeitgeber machen. Die Gewerkschaft fordert für die Mitarbeitenden 10,5 Prozent mehr Lohn, mindestens aber 500 Euro sowie 200 Euro mehr für Nachwuchskräfte. In Niedersachsen sind heute zwei Kundgebungen geplant. Die Bezirke Weser-Ems und Bremen-Nordniedersachsen rufen zur Kundgebung in Leer auf. Die Bezirke Südost Niedersachsen und Hannover Heide Weser mobilisieren zum Warnstreik nach Hannover: Dort treffen sich die Streikenden am Vormittag an der Zentrale der Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr und wollen dann zum Wirtschaftsministerium ziehen.

