Störungen im Zugverkehr: Stellwerke können nicht besetzt werden Stand: 11.08.2023 19:17 Uhr Im Zugverkehr auf der Strecke Hannover-Soltau-Bremen müssen Bahnkunden bis Sonntag mit Einschränkungen rechnen. Grund ist ein hoher Krankenstand bei der Bahn, Stellwerke konnten nicht besetzt werden.

Wegen Personalmangels und vieler erkrankter Mitarbeiter wird der Zugverkehr auf der Strecke Soltau-Bremen am Samstag ab 14 Uhr eingestellt. Auch für Sonntag ist auf der Strecke kein Bahnverkehr geplant. Stattdessen will die Bahn Busse einsetzen. Grund ist ein nicht besetztes Stellwerk in Visselhövede (Landkreis Rotenburg/Wümme). Über die Behinderungen und Ausfälle hatte zunächst die Bahn-Tochter Start Niedersachsen-Mitte informiert.

Probleme auch zwischen Hannover und Soltau

Bereits am Freitagnachmittag konnte das Stellwerk in Soltau nicht besetzt werden, wie Start Niedersachsen Mitte auf Anfrage des NDR Niedersachsen mitteilte. Bis etwa 18 Uhr fuhren die Züge von Hannover nur bis Dorfmark. Alle Bahnen zwischen Dorfmark und Buchholz in der Nordheide fielen in dem Zeitraum aus. Samstag und Sonntag soll der Zugverkehr auf dieser Strecke wieder planmäßig fahren.

Archiv 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 11.08.2023 | 18:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Bahnverkehr