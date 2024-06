Stau auf der Autobahn: Was ist erlaubt? Was ist verboten?

Dem ADAC zufolge muss eine Rettungsgasse gebildet werden, noch bevor ein Stau entstanden ist - also bereits bei stockendem Verkehr. Eine Rettungsgasse wird immer zwischen dem linken und den übrigen Fahrstreifen gebildet. Wer sich an diese Regeln nicht hält, muss mit einem Bußgeld zwischen 200 und 320 Euro rechnen.

Für das Überholen auf der rechten Seite im Stau gibt es Sonderregelungen. Das ist nur erlaubt, wenn der Verkehr auf dem linken Fahrstreifen steht oder mit maximal 60 Stundenkilometern fährt. Steht der Verkehr, darf nur mit maximal 20 Stundenkilometern überholt werden. Ist der Verkehr links in Bewegung, darf nur mit maximal 20 Stundenkilometern Differenzgeschwindigkeit überholt werden. Als Strafe drohen bei Nichteinhalten dieser Regel ein Punkt in Flensburg und eine Geldstrafe in Höhe von 100 Euro.