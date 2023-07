Sommerferien: Jugendherbergen stark nachfragt Stand: 07.07.2023 09:13 Uhr In den Sommerferien zieht es viele Feriengäste in die Jugendherbergen in Niedersachsen. Die Unterkünfte im Nordwesten sind in den kommenden Wochen gut gebucht - und besonders bei Familien beliebt.

"Wir bemerken eine ungebrochen hohe Nachfrage von Familiengästen für die Sommerferien. Besonders die Küsten- und Wasserstandorte sind sehr gut angefragt", sagte Thorsten Richter, Geschäftsführer des Landesverbandes Unterweser-Ems, zu dem 27 Jugenherbergen in Niedersachsen und Bremen gehören. Vereinzelt gebe es für Familien noch freie Zimmer. Gäste sollten am besten telefonisch über das Service- und Buchungscenter anfragen, ob und wo noch Zimmer verfügbar sind.

Mehr Übernachtungen als vor Corona

Dass die Menschen nach der Corona-Pandemie wieder Urlaub an entfernteren Orten im Ausland machen können, mache sich beim Landesverband noch nicht bemerkbar, sagte Richter. Die 52 Jugendherbergen in Niedersachsen verzeichneten im vergangenen Jahr insgesamt 1,22 Millionen Übernachtungen. Das waren rund 753.000 oder fast 160 Prozent mehr als im Jahr 2021. Damals mussten die Häuser coronabedingt lange geschlossen bleiben. Doch auch im Vor-Corona-Jahr 2019 war die Übernachtungszahl in den niedersächsischen Jugenherbergen mit 1,16 Millionen niedriger als 2022.

