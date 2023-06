Sommer an der Küste: Tourismusbetriebe sehen "Luft nach oben" Stand: 19.06.2023 09:20 Uhr Heiße Tage in Niedersachsen lassen sich am besten am Wasser aushalten. Entsprechend begehrt sind Unterkünfte an der Küste. Trotz Beginn der Hochsaison gibt es aber noch freie Plätze.

Gute Chancen haben laut Lisa Zeiger von der Tourismus-Agentur Nordsee etwa Urlauberinnen und Urlauber, die flexibel beim Zeitraum sind und kurzfristig an die Küste reisen wollen. Insgesamt sei eine "gute Auslastung" der Tourismusbetriebe an der niedersächsischen Nordseeküste zu beobachten. Auch die Nachfrage nach Campingurlaub - gerade am Wasser - sei ungebrochen hoch, so Zeiger.

Tourismusbetriebe: Nachfrage nach Fernreisen steigt

Im Vergleich zu den Vorjahren ist das Buchungsverhalten für Urlaub an der Nordsee und auf den Ostfriesischen Inseln laut Tourismus-Agentur allerdings etwas zurückhaltender. "Es ist noch Luft nach oben", sagte Zeiger. Die Tourismusbetriebe gehen davon aus, dass dies unter anderem daran liegt, dass nach der Pandemie die Nachfrage nach Fernreisen wieder steigt. Im vergangenen Jahr war Niedersachsen in etwa so stark gefragt wie vor der Pandemie. 2022 wurden in Niedersachsen rund 43,3 Millionen Übernachtungen gezählt.

Sommerferien in NRW beginnen am Donnerstag

Die erste große Urlauberwelle in diesem Sommer wird ab Donnerstag erwartet - dann beginnen in Nordrhein-Westfalen (NRW) die Sommerferien. Dann könnte es auch auf den Autobahnen und Straßen Richtung Küste voller werden. In Niedersachsen und Bremen starten Anfang Juli die Ferien.

