Eine Woche vor Schulstart: Mehr als 300 Stellen unbesetzt Stand: 07.08.2023 07:19 Uhr Auch im kommenden Schuljahr drohen in Niedersachsen Unterrichtsausfälle. 1.748 Stellen sind an den Schulen zu besetzen, davon sind aktuell erst 1.414 an Bewerberinnen und Bewerber vergeben.

von Mandy Sarti

Das teilte das Kultusministerium auf Anfrage von NDR Niedersachsen mit. Damit sind fast 20 Prozent der freien Stellen eine gute Woche vor Beginn des neuen Schuljahrs noch offen. Ein Sprecher des Kultusministeriums sagte zwar, man freue sich darüber, dass wieder mehr Stellen besetzt werden können als Lehrkräfte zeitgleich die Schulen verlassen. Allerdings gilt als sicher, dass bis zum Ende der Sommerferien die Personallücke nicht geschlossen werden kann. Es drohen weitere Unterrichtsausfälle in Niedersachsen.

Videos 4 Min Sommerinterview mit Julia Willie Hamburg (Grüne) (04.08.2023) Beim Museumsbesuch spricht die Kultusministerin über Lehrkräftemangel und Künstliche Intelligenz in der Schule. 4 Min

Lehrkräftemangel und kein Ende

Im Sommerinterview mit NDR Niedersachsen hatte Kultusministerin Julia Willie Hamburg (Grüne) vor wenigen Tagen deutlich gemacht, dass der Personalmangel an den Schulen in Niedersachsen kurzfristig nicht zu beheben sein werde. "Es wird definitiv eine Zeit, die unbequem wird", sagte die Ministerin mit Blick aufs neue Schuljahr. Hamburg bezifferte den Mangel an Lehrkräften auf rund 2.000, Tendenz steigend. Ende 2022 hatte die Ministerin Befürchtungen geäußert, dass der Lehrkräftemangel in Niedersachsen das Land die kommenden zehn Jahre beschäftigen werde.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 07.08.2023 | 08:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Bildung Schule