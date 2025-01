S-Bahn in Hannover: Alle Linien wieder planmäßig unterwegs Stand: 22.01.2025 18:26 Uhr Nach Ausfällen im S-Bahn-Verkehr der Region Hannover wegen Vereisungen an Stromabnehmern fahren alle Linien wieder regulär. Auf zwei Strecken kam es zuvor noch zu Einschränkungen.

Die Expresslinien S21 und S51, die zur Hauptverkehrszeit zum Einsatz kommen, fuhren laut Transdev auch am Mittwoch noch nicht planmäßig. Das hatte der Betreiber am Dienstagabend mitgeteilt. Im Laufe des Tages kehrten aber beide Linien zum planmäßigen Betrieb zurück. Nach den starken Einschränkungen im S-Bahn-Verkehr seit Sonntag hatte sich die Lage bereits am Dienstag entspannt. Durch hohe Luftfeuchtigkeit und die Minustemperaturen war es laut Transdev zu Vereisungen an Stromabnehmern gekommen.

Stromausfall: Fahrgäste sitzen zwei Stunden fest

Für Probleme im Bahnverkehr hatte am Wochenende das feucht-kalte Wetter gesorgt. Am Samstagabend war eine S-Bahn der Linie S1 kurz vor dem Bahnhof Ronnenberg in der Region Hannover wegen eines Stromausfalls liegen geblieben. Ursache sei ein vereister Stromabnehmer gewesen, so Betreiber Transdev. In der Folge saßen Fahrgäste etwa zwei Stunden in der Bahn fest. Aus Sicherheitsgründen durften sie nicht aussteigen. Zunächst hatte die "Hannoversche Allgemeine Zeitung" berichtet.

Glättegefahr und Regen bis Donnerstag

Weitere Informationen Wie wird das Wetter im Norden? Hier finden Sie das aktuelle Wetter und die Vorhersage für ganz Norddeutschland. mehr

Der Wettermix aus Frost und feuchter Luft hält laut Prognosen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) weiter an. Am Mittwoch war es überwiegend wolkig, im Tagesverlauf zogen von Nordwesten her dichtere Wolken und Regen auf. Die Temperaturen stiegen dabei auf bis 6 Grad. In der Nacht zum Donnerstag ist mit dichter Bewölkung und zeitweiligem Regen zu rechnen, der kurzzeitig in Schnee übergehen kann. Örtlich besteht die Gefahr von Glätte durch Schneematsch. Die Tiefstwerte liegen zwischen 0 und 3 Grad. Der Wind weht schwach, an der Küste auch mäßig und dreht von Südost auf Südwest.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 20.01.2025 | 11:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Bahnverkehr Straßenverkehr