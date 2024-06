"Reichsbürger": Razzia gegen mutmaßliche Gruppe-Reuß-Anhänger Stand: 11.06.2024 10:42 Uhr Seit den frühen Morgenstunden werden in Niedersachsen mehrere Gebäude durchsucht. Der Einsatz steht in Zusammenhang mit der mutmaßlichen Terrorgruppe von "Reichsbürgern" um Heinrich XIII. Prinz Reuß.

Eine Sprecherin der Generalstaatsanwaltschaft Celle hat dies bestätigt. Demnach geht es um mehrere Durchsuchungen in Niedersachsen sowie eine weitere Razzia an einem Ort in Sachsen-Anhalt. Laut einem Bericht der "Hannoverschen Allgemeinen Zeitung" durchsuchen die Ermittler unter anderem die Immobilie einer Ärztin in Dannenberg (Landkreis Lüchow-Dannenberg).

Ärztin sollte Heimatschutzkompanie für "Reichsbürger" aufbauen

Die Frau soll sich laut Ermittlungen des Generalbundesanwalts gegenüber den Verschwörern der mutmaßlichen Terrorgruppe von "Reichsbürgern" um Heinrich XIII. Prinz Reuß bereit erklärt haben, im Wendland eine von bundesweit 286 sogenannten Heimatschutzkompanien zu errichten. Diese sollten laut Anklage nach einem geplanten Umsturz die Übergangsregierung von Reuß absichern.

Generalstaatsanwaltschaft Celle hat sieben Verfahren übernommen

26 mutmaßliche Verschwörerinnen und Verschwörer der Gruppe Reuß sind in drei Mammutprozessen in Stuttgart, Frankfurt am Main und München angeklagt, darunter der Ex-Polizist Michael F. aus Hannover. Ihnen wird vorgeworfen, einen gewaltsamen Umsturz geplant zu haben. Niedersachsens Zentralstelle für Terrorismusbekämpfung bei der Generalstaatsanwaltschaft Celle hat in dem Komplex sieben Verfahren mit 13 Beschuldigten vom Generalbundesanwalt übernommen. Diese gelten als sogenannte minderschwere Fälle. Es handelt sich um Verfahren gegen mutmaßliche Unterstützer, die bislang nicht in Untersuchungshaft sitzen.

