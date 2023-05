Pfingsten im Norden: Sonne satt, kein Regen und bis 23 Grad Stand: 27.05.2023 16:32 Uhr So manchem Grill im Norden dürfte an diesem langen Wochenende ein Dauereinsatz bevorstehen: Hoch "Vera" bringt viele Sonnenstunden und warme Luft - und das über das gesamte Pfingstwochenende.

Anders als auf den Autobahnen, wo sich Reisende zu Pfingsten auf Staus einstellen müssen, bringt das Wetter keine unschönen Überraschungen. In ganz Norddeutschland soll es heiter und meist trocken bleiben. In Niedersachsen steigen die Temperaturen am Sonntag auf maximal 18 Grad im Oberharz und 23 Grad in Hambühren (Landkreis Celle). An der Küste bleibt es etwas kühler - und dort frischt der Wind auf. Bis zu 23 Grad gibt es auch in Pasewalk in Mecklenburg-Vorpommern. Dort dominiert die Sonne, nur wenige Wolken und wenig bis kein Regen sind vorhergesagt. Ähnlich sieht es in Schleswig-Holstein aus. Dort liegen die Höchsttemperaturen am Sonntag bei 14 Grad auf Amrum und 21 Grad in Wentorf (Kreis Herzogtum Lauenburg). In Hamburg bleibt der Wind schwach und es wird bis zu 21 Grad warm.

Das Wetter bleibt schön, auch nach Pfingsten

Der Pfingstmontag bringt ebenfalls schönes Wetter in Norddeutschland - und auch nach Pfingsten hält die heitere Phase an. Bis Mittwoch sind sonnige Tage mit ein paar Wolken angekündigt. Die Temperaturen liegen am Montag zwischen 13 und 19 Grad. Am Mittwoch können sie den Meteorologen zufolge wieder bis auf 22 Grad steigen.

