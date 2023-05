Ausflugswetter zu Pfingsten im Norden - Abkühlung auf den Inseln Stand: 28.05.2023 19:37 Uhr Zum Finale bringt das Pfingstwochenende noch einmal heitere Stunden im Norden. Auf den Inseln bleibt es kühler, aber trocken. Nach Pfingsten ziehen die Temperaturen laut Deutschem Wetterdienst wieder an.

Das lange Wochenende neigt sich dem Ende zu, in Norddeutschland bleibt das Wetter heiter und trocken und entschädigt den einen oder anderen für die Strapazen teils staureicher Anreise. Insgesamt wird es dabei etwas kühler, vor allem auf den Inseln. In Niedersachsen erreichen die Temperaturen am Montag bis zu 13 Grad auf Norderney und 21 Grad in Braunschweig. Mit 13 Grad wird es auch auf Helgoland kühler, in Lauenburg in Schleswig-Holstein werden laut DWD noch einmal bis 20 Grad erreicht. Bis zu 20 Grad werden es bei schwachem Wind auch in Mecklenburg-Vorpommern. In Hamburg bleibt der Wind schwach und es wird bis zu 18 Grad warm.

Videos 2 Min So wird das Wetter in Schleswig-Holstein NDR Schleswig-Holstein Wetterexperte Sebastian Wache mit den Aussichten für die kommenden Tage. (26.05.2023) 2 Min

Es bleibt trocken, auch nach Pfingsten: Mittwoch bis 26 Grad

Auch nach Pfingsten hält die heitere Phase an. Bis Mittwoch sind sonnige Tage mit ein paar Wolken angekündigt. Die Temperaturen liegen am Dienstag zwischen 15 und 22 Grad. Am Mittwoch können die Temperaturen den Meteorologen zufolge in Norddeutschland sogar bis auf 26 Grad steigen - mit ganz viel Sonnenschein.

