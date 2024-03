Personalmangel an der Küste: Arbeitgeber suchen Fachkräfte in NRW Stand: 20.03.2024 08:33 Uhr Egal ob Kellner oder Kurarzt: An der Nordseeküste und auf den Ostfriesischen Inseln mangelt es an Arbeitskräften. Arbeitgeber aus der Tourismusbranche wollen daher ihre Suche auf Nordrhein-Westfalen ausweiten.

Dafür wollen rund 30 Arbeitgeber aus Gastronomie, Hotelwesen und der Touristik in dieser Woche mit einem Reisebus zu einer Jobmesse nach Essen reisen, um dort für Ausbildungs- und Arbeitsplätze an der Küste zu werben, teilte die Tourismus-Agentur Nordsee (Tano) mit. Auch Insulanerinnen und Insulaner seien dabei, um den potenziellen Bewerberinnen und Bewerbern von Jobs auf einer Insel zu berichten, sagte Tano-Geschäftsführer Mario Schiefelbein. Die Fahrt wird von der Agentur organisiert.

AUDIO: Fachkräftemangel auf den Inseln (4 Min) Fachkräftemangel auf den Inseln (4 Min)

Viele Urlauber kommen aus NRW

Da der Bedarf an Fachkräften deutschlandweit groß sei, rechne Schiefelbein nach eigenen Angaben nicht damit, dass die Suche der niedersächsischen Arbeitgeber nur auf Gegenliebe stößt. Allerdings gebe es in Nordrhein-Westfalen ein großes Interesse an der Nordseeküste: "Weil wir natürlich wissen, dass viele aus dem Ruhrgebiet hier schon Urlaub gemacht haben oder immer wieder Urlaub machen", sagte er. Er hoffe nun darauf, dass einige auch dort arbeiten wollen, wo sie sonst ihre Ferien verbringen.

