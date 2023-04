Ostfriesische Inseln: Urlauber als Personal von morgen? Stand: 08.04.2023 13:04 Uhr Ob Handwerker, Einzelhändler oder Hotelangestellte: Auf den Ostfriesischen Inseln fehlen in nahezu allen Branchen Arbeitskräfte. Gesucht werden diese nun auch unter Urlaubern.

Die Inseln setzen dazu auf eigene Job-Portale im Internet. Die entsprechenden Webseiten sollen direkt mit den touristischen Websites der Inseln verknüpft werden und so auch die Aufmerksamkeit von Urlauberinnen und Urlaubern auf sich ziehen. "Wir haben uns entschieden, potenzielle Mitarbeiter an der Stelle zu suchen, an der Menschen auch ihren Inselurlaub suchen", sagte Göran Sell von der Marketinggesellschaft der Inseln.

VIDEO: Wangerooge: Inselurlaub boomt - doch es mangelt an Personal (12.02.2023) (4 Min)

Vom Bankkundenberater bis zum Rezeptionisten

Unternehmen und Betriebe können auf Portalen wie traumjobs-borkum.de oder traumjobs-wangerooge.de ihre Stellenangebote einstellen und pflegen. Beliebig viele Inserate kosten pro Betrieb pro Monat je nach Insel ab 39 Euro. Angebote gibt es aus unterschiedlichsten Bereichen, vom Bankkundenberater auf Borkum bis zum Personal für die Rezeption der Wangerooger Jugendherberge.

Weitere Informationen Ostfriesische Inseln: Siebenmal Erholung Aneinandergereiht wie Perlen liegen die sieben Ostfriesischen Inseln in der Nordsee. Lange Strände und viel Natur prägen die größtenteils autofreien Eilande. Tipps für Urlauber. mehr

IHK hält Portale für "charmante Lösung"

Lob kommt von der Industrie- und Handelskammer (IHK) für Ostfriesland und Papenburg: Mit den Portalen auch Urlaubsgäste in den Blick für Inseljobs zu nehmen, sei eine "charmante Lösung", sagte IHK-Tourismusexpertin Kerstin Kontny. Zwar sei die Zielgruppe nicht unbedingt auf Jobsuche, bei vielen Gäste bestehe aber sicher grundsätzlich ein Interesse für die Küste. Die eigenen Jobportale seien daher eine Chance für die Inseln, noch Potenziale des Arbeitsmarkts zu heben.

Ruhetage und weniger Angebote wegen Personalmangel

Die Ostfriesischen Inseln klagen seit längerem über Personalmangel. Betroffen sind vor allem Hotels und die Gastronomie. Zuletzt mussten einzelne Restaurants und Hotels auf den Inseln wegen fehlender Arbeitskräfte schon Ruhetage einlegen, Öffnungszeiten einschränken oder Angebote reduzieren.

Weitere Informationen Niedersachsen: Tourismus leidet unter massivem Personalmangel Von der Küste bis zum Harz fehlen 70.000 Fachkräfte für Hotels und Gastronomie. Betriebe setzen schon auf Azubis aus Asien. (24.05.2022) mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 08.04.2023 | 08:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Tourismus Arbeitsmarkt