Pannenhelfer rücken häufiger aus - meist wegen defekter Batterien Stand: 12.03.2024 13:53 Uhr Die Pannenhelfer des Allgemeinen Deutschen Automobil-Clubs (ADAC) sind in Niedersachsen im vergangenen Jahr häufiger ausgerückt als im Jahr zuvor. Der häufigste Grund waren defekte Batterien.

Rund 284.000 Mal sind die sogenannten Gelben Engel landesweit im vergangenen Jahr zur Hilfe gerufen worden. In Hannover waren es einer am Dienstag veröffentlichten Bilanz zufolge 66.300 Einsätze und im Raum Braunschweig 40.300. Der häufigste Grund für den Anruf bei den Pannenhelfern war eine defekte Batterie, gefolgt von Motorschäden und kaputten Generatoren oder Anlassern. Einen Einsatzrekord brachte den "Gelben Engeln" der Wintereinbruch am 4. Dezember 2023: rund 18.400 Mal waren sie an diesem Tag in Deutschland im Einsatz.

Videos 1 Min Staubilanz des ADAC für Niedersachsen: Spitzenreiter war die A1 Auch auf der A7 gibt es viel Stau. Grund waren, laut ADAC, Langzeitbaustellen. (06.02.2024) 1 Min

Neue Fahrrad-Pannenhilfe - auch für platte Reifen

Seit Juni 2022 helfen die "Gelben Engel" auch Fahrradfahrerinnen und Fahrradfahrern - 749 Räder haben sie vergangenes Jahr in Niedersachsen wieder flottgemacht. Am häufigsten wechselten sie kaputte Reifen, seltener gab es Probleme mit der Kette. Pannen, egal, ob am Rad oder am Auto könnten nun auch über eine App gemeldet werden, wie der ADAC weiter mitteilte. Das defekte Fahrzeug werde darüber lokalisiert und eine Statusmeldung informiere, wann die Pannenhilfe vor Ort eintreffe.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 12.03.2024 | 07:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Straßenverkehr