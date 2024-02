Niedersachsens Autobahnen 2023: Mehr als 84.000 Kilometer Stau Stand: 06.02.2024 08:42 Uhr Die Staus und die damit verbundenen Wartezeiten für Verkehrsteilnehmende auf Autobahnen in Niedersachsen sind 2023 wieder länger geworden. Das geht aus Daten des Allgemeinen Deutschen Automobil-Clubs (ADAC) hervor.

"Es staut und stockt immer länger und immer häufiger", hieß es vom ADAC. Vergangenes Jahr waren die Staus auf Niedersachsens Autobahnen den Angaben zufolge zusammengerechnet mehr als 84.000 Kilometer lang. Das entspricht in etwa zwei Mal dem Erdumfang. 2022 waren es noch rund 66.000 Kilometer. Die Wartezeit für Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer betrug insgesamt 32.403 Stunden, 2022 waren es noch 25.321 Stunden.

So lang waren die Staus in Niedersachsen Jahr Anzahl der Staus Staukilometer Wartezeit 2023 36.124 84.476 km 32.403 Stunden 2022 35.568 66.091 km 25.321 Stunden

Baustellen ein Grund für lange Staus in Niedersachsen

Der ADAC erkennt dort eine besonders hohe Staugefahr, wo auf den Autobahnen gebaut wird. Spitzenreiter im Jahr 2023 sei die A1 gewesen, die mit Langzeitbaustellen den Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmern viel Geduld abverlangt habe. Der ADAC zählte auf der Autobahn allein in Niedersachsen rund 7.500 Staus. Auf Platz zwei folgte die A7, wo es die längsten Staus auf der Strecke von Hamburg nach Hannover gab - konkret zwischen den Anschlussstellen Dorfmark und Fallingbostel.

Auch auf der A30 kam es 2023 häufig zu Staus

Der staureichste Abschnitt lag 2023 laut ADAC allerdings nicht auf einer der großen Autobahnen im Land, sondern auf der A30. Zwischen den Anschlussstellen Hasbergen-Gaste und Osnabrück-Hellern verbrachten die Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer zusammengerechnet mehr als 1.000 Stunden im Stau. In dem Abschnitt wird die Talbrücke Hakenhof sechsstreifig ausgebaut.

Ferien und lange Wochenenden ebenfalls Ursache für Staus

Zu einem der längsten Einzelstaus in Niedersachsen kam es am 20. August, als viele Urlauberinnen und Urlauber aus anderen Bundesländern auf der A7 unterwegs waren: An dem Tag staute es sich zwischen Großburgwedel und Schneverdingen auf einer Länge von 34 Kilometern - und das mehr als sieben Stunden lang. Einer der Tage mit den meisten Staus war der 29. September - dem Freitag zum Start in das lange Wochenende vor dem 3. Oktober. Der ADAC zählte in Niedersachsen 243 Staustunden bei zusammengerechnet mehr als 519 Kilometern Stau.

