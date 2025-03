Osterferien: Niedersachsen bereitet sich auf Urlauber vor Stand: 30.03.2025 13:30 Uhr Am kommenden Wochenende starten die Osterferien in Niedersachsen und Bremen. Gastgeber an der Nordsee, im Harz und in der Lüneburger Heide freuen sich auf viele Urlauber. Es sind aber noch reichlich Betten frei.

Wegen der Feiertage können Familien mit schulpflichtigen Kindern bis zu 17 Tage verreisen - zum Beispiel an die Nordseeküste. Dort stehen bereits die ersten Strandkörbe. Die Touristiker blicken zu Beginn der Saison positiv auf das Jahr, wie eine Sprecherin der Tourismus-Agentur Nordsee mitteilte. In den Osterferien sind die Unterkünfte derzeit zwischen 70 und 90 Prozent ausgebucht, hieß es. Die Auslastung sei vergleichbar mit dem Vorjahr. Auf den Inseln, im Binnenland und entlang der Küste zwischen Ems und Elbe können sich die Urlauber laut der Sprecherin zum Beispiel auf Osterfeuer, Frühlingsmärkte und Konzerte freuen.

Videos ARD Mediathek Das Oldenburger Münsterland entdecken Ob Oldenburger Pferde, Wagyu-Rinder oder Tiny Houses - die Menschen im Oldenburger Münsterland sind kreativ und erfolgreich. Video

Harz: Kurzentschlossene sind willkommen

Der Harz sei in den Osterferien bereits gut gebucht, teilte eine Sprecherin des Harzer Tourismusverbandes mit. Vielerorts gebe es aber noch einen Schlafplatz für Kurzentschlossene. Beispielsweise biete sich ein Harz-Urlaub für Mountainbiker an, denn die Bikeparks Bodetal (Landkreis Harz) und Andreasberg (Landkreis Goslar) haben schon geöffnet. Richtung Sommer soll eine weitere Attraktion Urlauber in die Region ziehen: das Harzer Bergtheater in Thale (Landkreis Harz) wird laut Tourismusverband nach fünf Jahren Umbau Ende Mai wiedereröffnet.

Lüneburger Heide: Buchungszahlen steigen an

In der Lüneburger Heide stiegen die Buchungen derzeit deutlich an, sagte Ulrich von dem Bruch, Geschäftsführer der Lüneburger Heide GmbH. Demnach gibt es aber noch ausreichend Unterkünfte für Gäste, die spontan ihren Osterurlaub in der Heide verbringen möchten. "Viele warten das Wetter ab, ich gehe davon aus, dass es voll wird", sagte von dem Bruch. Laut dem Tourismusexperten war die Region bereits im Winter gut gebucht - insbesondere von Wanderern. Demnach war der Februar sogar ausgebucht.