"Adults only": Sind Hotels und Restaurants nur für Erwachsene fair? Stand: 28.03.2025 12:05 Uhr Im Urlaub oder beim Restaurantbesuch sehnen sich viele nach Ruhe. Einige Hotels und Lokale in Niedersachsen sind daher nur für Erwachsene geöffnet. Was spricht dafür, was dagegen?

Anlässlich der kommenden Osterferien und Urlaubsbuchungen stellt sich die Frage, ob eine Altersgrenze akzeptabel ist oder eine unfaire Ausgrenzung. NDR Reporter Sophie Mühlmann und Johannes Avenarius sind da unterschiedlicher Meinung.

Pro: "Dass Kinder nicht erlaubt sind, ist ein Geschäftsmodell"

NDR Reporterin Sophie Mühlmann findet es gut, dass man bei der Urlaubsreise oder dem Restaurantbesuch die Wahl hat und es verschiedene Geschäftsmodelle wie beispielsweise "Adults only" gibt. "Bitte nicht falsch verstehen: Kinder sind toll, meine eigenen erst recht. Aber jetzt mal Hand auf's Herz: Die Sehnsucht nach ruhigen Momenten ohne Quengeln, Zappeln oder übermüdetes Heulen, die haben nicht nur kinderlose Menschen", so Mühlmann. Kinder seien nicht per se "süß", sondern lebhaft, laut oder launisch. Das sei normal - aber eben nicht für alle erholsam. Dass die Kleinen bei bestimmten touristischen Angeboten nicht erwünscht sind, ist laut Mühlmann kein Skandal, sondern schlicht ein Geschäftsmodell.

"Es steht doch jedem Unternehmen frei, welche Zielgruppe es im Visier hat, egal ob Geschäftsreisende, Golfspieler oder FKK-Freunde. Die Nachfrage bestimmt das Angebot."

Die Reporterin begrüßt, dass es die Wahl zwischen Kinderhotels mit "Halligalli" und Nudelbuffet, wo Familien sich für den Rabatz nicht schämen müssten, gibt. Oder Quartieren, wo ein romantischer Moment nicht durch den umgeschmissenen O-Saft oder Arschbomben im Hotel-Pool gestört werde. "Es steht doch jedem Unternehmen frei, welche Zielgruppe es im Visier hat, egal ob Geschäftsreisende, Golfspieler oder FKK-Freunde." Die Nachfrage bestimme das Angebot. Politisch unkorrekt sei nichts davon, so Mühlmann. "Ich finde, jeder darf seine Auszeit so wählen, wie er will - man zahlt schließlich dafür. Und wenn ich meine Freizeit schon immer gern auch mal ohne Kinder genossen habe, macht mich das nicht zur Rabenmutter."

Kontra: "Werde ich als Elternteil dafür bestraft, dass ich Kinder in die Welt gesetzt habe?"

Johannes Avenarius, Reporter und Moderator beim NDR, sieht Geschäftsmodelle wie "Adults only" als unfaire Ausgrenzung von Eltern mit Kindern. "Werde ich als Elternteil jetzt dafür bestraft, dass ich Kinder in die Welt gesetzt habe, die die Zukunft sichern, und unser aller Rente zahlen sollen?" Avenarius findet es unfassbar, dass Eltern mit Kindern benachteiligt werden sollen, weil ein paar Leute ihre Ruhe haben möchten. "Glauben Sie mir, Ruhe steht mir auch zu. Wir Eltern müssen den Spagat zwischen Beruf und Familie hinbekommen. Wenn ich mir dann etwas gönnen möchte, schließen manche Restaurants und Hotels mich und meine Familie zum Dank noch aus", so Avenarius.

"Wir müssen uns entscheiden, in welcher Gesellschaft wir leben wollen. Wenn wir Kinder ausschließen, weil sie nerven könnten, sind wir als Erwachsene immer noch im Kindergarten."

Dem Moderator zufolge ist es selbstverständlich, dass Eltern sicherstellen, dass ihre Kinder das Restaurant nicht zerlegen. Erziehung gehöre dazu - die brauche aber auch Praxis. "Wir müssen uns entscheiden, in welcher Gesellschaft wir leben wollen. Wenn wir Kinder ausschließen, weil sie nerven könnten, sind wir als Erwachsene immer noch im Kindergarten", sagt Avenarius. Dann sei jeder auf seinen eigenen Vorteil bedacht. "Und wer fliegt als nächstes, nach den Kindern? Senioren raus aus dem Supermarkt, weil die so lange das Kleingeld zählen? Wo führt das hin?" Für den Moderator sind Kinder Teil des Lebens. Sie hätten ein Recht, daran teilzunehmen. Kinderfreie Räume wie Hotels und Restaurants seien schlicht "unsozial", so Avenarius.

