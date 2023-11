Organisierte Kriminalität: Drogenhandel größtes Problem Stand: 20.11.2023 11:01 Uhr Die niedersächsische Polizei hat 2022 insgesamt 68 Ermittlungsverfahren gegen die Organisierte Kriminalität geführt. Weitere 17 sogenannte Ermittlungskomplexe wurden von Bundespolizei und Zoll bearbeitet.

Dabei ging es bei der Mehrzahl der Ermittlungen um Fälle von Drogenkriminalität. In 52 der insgesamt 85 Ermittlungsverfahren ging es um Schmuggel oder Handel von Betäubungsmitteln. Deutschland sei nicht nur Abnehmerland, sondern auch zentraler europäischer Knotenpunkt beim Umschlag von Drogen aus Südamerika und dem Nahen Osten, hieß es bei der Vorstellung des sogenannten Lagebilds Organisierte Kriminalität am Montag in Hannover.

Gesamtschaden beträgt fast eine halbe Milliarde Euro

Bei den Ermittlungen gegen die Organisierte Kriminalität in Niedersachsen wurden insgesamt 684 Tatverdächtige festgestellt, teilte Landespolizeipräsident Axel Brockmann mit. Der hochgerechnete Gesamtschaden belief sich 2022 demnach auf 468 Millionen Euro. Ein Jahr zuvor waren es "nur" 167 Millionen Euro. Die Ermittler stellten Vermögenswerte von 6,3 Millionen Euro sicher (2021: 4 Millionen Euro). Insgesamt wurden Verdächtige aus 50 verschiedenen Staaten ermittelt. Etwa 46 Prozent der mutmaßlichen Täter haben die deutsche Staatsbürgerschaft.

Knacken von Krypto-Handys wichtiger Schlüssel für Ermittler

Eine wichtige Rolle im Kampf gegen die Organisierte Kriminalität spielt für die niedersächsischen Ermittler die Entschlüsselung sogenannter Krypto-Handys. Nachdem zunächst über Monate mehrere Millionen Nachrichten des Anbieters Enchro-Chat abgefangen wurden, konnten die Ermittler auch verschlüsselte Botschaften der Plattformen SkyECC und ANOM abfangen. Diese zum Teil noch laufenden Entschlüsselungen erreichen die Ermittlungsbehörden in den Bundesländern und haben auch für Niedersachsen eine außergewöhnliche Dimension erreicht. Demnach basierten 2022 mehr als 40 Prozent der Verfahren in Niedersachsen auf Erkenntnissen aus der entschlüsselten Kommunikation von Tatverdächtigen.

Polizei und Justiz sollen gestärkt werden

Videos 2 Min Organisierte Kriminalität: Forscher stellen Erkenntnisse vor Wissenschaftler der Uni Osnabrück haben mit Polizei und Justiz zusammengearbeitet, damit kriminelle Banden besser bekämpft werden können. (13.09.2023) 2 Min

Innenministerin Daniela Behrens (SPD) kündigte an, die Täter "auch in der digitalen Welt bis ins Darknet hinein mit allen rechtsstaatlichen Mitteln entschlossen" verfolgen zu wollen. Dazu solle der Einsatz von Analyse-Tools und Software bei der Polizei in Niedersachsen flächendeckend verstärkt werden. "Die kriminellen Strukturen bedrohen unseren Staat, unsere Gesellschaft und uns alle", sagte Justizministerin Kathrin Wahlmann. Hier werde der Rechtsstaat "klare Kante zeigen", sagte die SPD-Politikerin. Dazu wolle sie Staatsanwaltschaften und Strafkammern der Gerichte stärken.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 20.11.2023 | 08:00 Uhr