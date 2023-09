Reiseverkehr im Norden: Staus sorgen für lange Wartezeiten Stand: 30.09.2023 19:10 Uhr Urlauber, Ausflügler und Pendler stehen an diesem Wochenende vielerorts im Stau. In Norddeutschland wurde es am Samstag unter anderem auf den Autobahnen in Richtung Küsten eng.

Besonders viel Geduld brauchten Autofahrerinnen und Autofahrer auf der A1 und der A7. Zeitweise kam es dort zu Staus auf mehr als zehn Kilometer Länge - etwa auf der A1 zwischen Dreieck Stuhr und Bremen-Hemelingen sowie der A7 zwischen dem Dreieck Walsrode und Dorfmark. Erst am Nachmittag entspannte sich das Verkehrsaufkommen. Bereits am Freitag brauchten Autofahrende viel Geduld. Viel los war dabei auf der A7 rund um Hamburg sowie weiter südlich zwischen Großburgwedel und Berkhof.

ADAC: Viele Reisende nutzen langes Wochenende

Der Allgemeine Deutschen Automobil-Club (ADAC) hatte mit einem erhöhten Verkehrsaufkommen gerechnet: Wegen des Brückentags zum Tag der Deutschen Einheit und des Beginns der Herbstferien in drei Bundesländern seien zahlreiche Menschen unterwegs. Besonders staugefährdet seien die Straßen zu den Küsten sowie in die Wanderregionen der Alpen und Mittelgebirge, hatte der ADAC mitgeteilt

Der 2. Oktober ist in vielen Ländern schulfrei

In Nordrhein-Westfalen, Sachsen und Thüringen haben am Freitag die Herbstferien begonnen. Nach Einschätzung des ADAC wird ein Großteil der Urlauberinnen und Urlauber Ziele in Deutschland ansteuern. In Niedersachsen, Bremen, Hamburg, Berlin und Sachsen-Anhalt ist der 2. Oktober schulfrei. Daher erwartet der ADAC neben den Feriengästen, die sich auf den Weg über die Autobahnen machen, viele Kurzurlauber und Ausflügler. Engpässe seien auf den Autobahnen rund um Ballungsräume und an den derzeit gut 1.500 Autobahnbaustellen zu erwarten.

ADAC: Hier wird es im Norden voraussichtlich voll

Fernstraßen zur Nord- und Ostsee

Großraum Hamburg

A1 Bremen - Hamburg - Lübeck

A7 Hamburg - Flensburg

A24 Hamburg - Berlin

