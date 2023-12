Niedersachsen will Wohnkosten mit eigener Gesellschaft senken Stand: 11.12.2023 09:12 Uhr Niedersachsens Bauminister Olaf Lies (SPD) will heute Pläne für die geplante Landeswohnungsgesellschaft vorstellen, die am 1. Januar gegründet werden soll. Eine Entscheidung des Kabinetts steht noch aus.

"Unser Ziel insgesamt muss es sein, dass sich die Kosten für das Wohnen zumindest wieder stabilisieren und guter Wohnraum für alle in ausreichendem Maße und bezahlbar vorhanden ist", sagte Lies am Montag. Die Landeswohnungsgesellschaft soll ein Startkapital von 100 Millionen Euro erhalten, damit können unter derzeitigen Bedingungen etwa 1.600 Wohnungen gebaut werden, teilte das Ministerium mit, ohne einen Zeitraum zu nennen, in dem die Wohnungen fertiggestellt sein sollen. Die Preise pro Quadratmeter sollen für diese Wohnungen zwischen 6 und 7,50 Euro liegen. Das rot-grüne Kabinett will die Pläne heute absegnen.

Der Wohnungsmarkt in Niedersachsen ist angespannt: Laut einer Studie des Landes fehlen bis zum Jahr 2040 rund 150.000 Wohnungen. Die Kosten für Material und Energie liegen laut Lies derzeit bei Spitzenwerten und auch der erhöhte Bedarf an Wohnraum durch Migration wirkt sich auf Mieten und Kosten aus. Die Pläne zum Neubau durch die Landesbaugesellschaft sind jedoch umstritten. So will die CDU-Fraktion im Niedersächsischen Landtag Bauherren laut der "Hannoverschen Allgemeinen Zeitung" (HAZ) lieber bei der Grundsteuer um bis zu 10.000 Euro entlasten, da viele ihre Bauvorhaben wegen der hohen Zinsen auf Eis gelegt hätten. Die AfD-Fraktion hält laut der HAZ die anvisierte Zahl der neuen Wohnungen angesichts der Inflation für völlig unrealistisch.

