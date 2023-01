Niedersachsen präsentiert sich auf Ländertag der Grünen Woche Stand: 25.01.2023 08:36 Uhr Beim Ländertag auf der Grünen Woche in Berlin stellt sich mit Niedersachsen heute Deutschlands wichtigstes Agrar-Bundesland auf der Messe vor. Auch Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) ist vor Ort.

In der Niedersachsenhalle präsentiert sich das Land mit Kostproben der heimischen Lebensmittelbranche, mit Info-Ständen und einem Bühnenprogramm. Die Landwirtschaft sieht die weltweit bedeutendste Fachmesse als Gelegenheit, um mit der Öffentlichkeit über Themen wie nachhaltige Ernährung, Tierwohl und Klimaschutz ins Gespräch zu kommen. So will die Branche etwa mit einem regionalem Bier in uriger Kneipenatmosphäre Besucher locken und zu Diskussionen einladen. Der Landesbauernverband Landvolk präsentiert sich mit einer Imageinitiative namens "Echt Grün - Eure Landwirte".

Besucher können virtuellen Hofrundgang machen

Und die Landesvereinigung der niedersächsischen Milchwirtschaft will auf ihrem Stand "Kuhstall-Feeling" in die Berliner Messehallen transportieren. Gäste könnten dort ihr Wissen über das Lebensmittel Milch testen, hieß es. Mit VR-Brillen können die Besucher einen virtuellen Hofrundgang erleben. Aber auch "echte" Milchbauern sind nach Berlin gefahren, um mit interessierten Besuchern zu diskutieren.

