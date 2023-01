Stand: 09.01.2023 21:56 Uhr Ertragreiches Apfeljahr 2022: 1,1 Millionen Tonnen geerntet

Die Obstbauern in Deutschland - darunter auch die im Alten Land - können auf ein ertragreiches Apfeljahr 2022 zurückblicken. Wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden am Montag mitteilte, sind im vergangenen Jahr insgesamt 1,1 Millionen Tonnen Äpfel geerntet worden. Das sind etwa 66.000 Tonnen (6,6 Prozent) mehr als im Vorjahr. Mit rund 374.400 Tonnen wurden in Baden-Württemberg die meisten Äpfel geerntet, Niedersachsen folgt mit 313.700 Tonnen. Beide Bundesländer erzeugten 64,2 Prozent der Gesamternte. Als Gründe für das erfolgreiche Jahr führt die Statistikbehörde einen guten Fruchtansatz im Frühjahr und einen nur geringen Befall mit Krankheiten und Schädlingen an. Nur die Jahre 2014 und 2018 waren noch erfolgreicher.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 09.01.2023 | 12:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landwirtschaft