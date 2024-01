Niedersachsen gedenkt der Opfer des Holocaust Stand: 24.01.2024 17:04 Uhr Der 27. Januar ist Internationaler Tag des Gedenkens an die Opfer des Holocaust. Zu diesem Anlass gibt es zahlreiche Veranstaltungen in Niedersachsen. In diesem Jahr finden diese aber überwiegend am 26. Januar statt.

Das Konzentrationslager von Auschwitz wurde am 27. Januar 1945 befreit. Mehr als eine Million Menschen ermordeten die Nationalsozialisten dort. Der Tag der Befreiung der NS-Opfer ist seit 1966 bundesweiter Holocaust-Gedenktag. Einige Veranstaltungen zu diesem Anlass sind hier zusammengetragen.

Verschoben wegen jüdischem Ruhetag Shabbat

In diesem Jahr fällt der 27. Januar auf den jüdischen Ruhetag Shabbat. Um diesen zu respektieren, wird der Tag des Gedenkens an die Opfer des Holocaust in zahlreichen Städten bereits am Freitag, 26. Januar, öffentlich begangen.

Region Hannover

Hannover (26. Januar): Zentrale Gedenkveranstaltung um 13:30 Uhr auf dem Gelände der Gedenkstätte Ahlem mit Kranzniederlegung. Außerdem findet im Landtag vom 24. bis 11. Februar die Ausstellung "'… auf deutschem Boden für die ganze Welt' - Niedersachsen im Nationalsozialismus" statt.

Braunschweiger Land

Braunschweig (26. Januar): Zentrale Gedenkfeier um 11:30 Uhr im Außenbereich der Gedenkstätte Schillstraße. Außerdem zeigt die Stadtbibliothek die Sonderausstellung "Ausgewiesen! 28. Oktober 1938 - Die Geschichte der 'Polenaktion'".

Region Lüneburg

Kreis Celle (ab. 25. Januar): Ausstellung in der Gedenkstätte Bergen-Belsen zum Thema "Rosa Winkel. Als homosexuell verfolgte Häftlinge in den Konzentrationslagern Buchenwald und Mittelbau-Dora" (25. Januar bis 21. April).

Region Weser-Ems

Ammerland (26. Januar): Führung durch die Gedenkstätte Wehnen in Bad Zwischenhahn um 16 Uhr. Das Thema lautet "Jüdische Patienten in der NS-Euthanasie".

