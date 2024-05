Stand: 27.05.2024 10:29 Uhr Rassistische Gesänge beim Schützenfest in Altendorf

In der Nacht zu Sonntag sollen mehrere Personen während des Schützenfestes in Altendorf (Landkreis Gifhorn) rassistische Parolen gesungen haben. Nach Angaben der Polizei verfremdeten sie den Text zum Party-Hit "L' amour toujours" von Gigi D' Agostino und sangen stattdessen "Ausländer raus". Gegen die Personen wurde daraufhin Anzeige erstattet. Nun ermittelt die Abteilung für Staatsschutz der Polizei Gifhorn und sucht Zeugen der Tat. Hinweise werden unter der Telefonnummer (05371) 980–0 entgegengenommen. Zu solchen Vorfällen kam es nun schon an mehreren Orten in Niedersachsen, etwa in Löningen. Für bundesweites Aufsehen hatte zuvor ein ähnlicher Vorfall auf Sylt (Schleswig-Holstein) gesorgt.

