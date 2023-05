Museumstag 2023: Vom Upcycling bis zur Mond-Landkarte Stand: 19.05.2023 08:33 Uhr Am Sonntag laden in Niedersachsen 130 Museen mit Aktionen, Führungen und teils freiem Eintritt zum 46. Internationalen Museumstag ein. Auch für Kinder gibt es Veranstaltungen.

Wie der Deutsche Museumsbund mitteilte, soll der bundesweite Tag darauf aufmerksam machen, welchen Beitrag Museen zur Gesellschaft und zu einer nachhaltigen Zukunft leisten. An mehr als 85 Orten in Niedersachsen und Bremen können Interessierte am Sonntag an verschiedenen Aktionen und Führungen teilnehmen. Wie der Verein auf seiner Webseite mitteilte, beteiligen sich in Niedersachsen 130 Museen an dem Tag, in Bremen sind es fünf.

Internationaler Museumstag mit Upcycling und Astronomie

Im Horst-Janssen-Museum in Oldenburg können Besucherinnen und Besucher ausprobieren, wie spielerisch der Illustrator Horst Janssen mit Polaroid-Kameras umging. Im Ostpreußischen Landesmuseum in Lüneburg können sich Besuchende mit dem Thema Upcycling, also der Aufwertung alter Gegenstände, beschäftigen. Hier wird unter anderem gezeigt, dass das Upcycling bereits in der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg aus einer Mangellage heraus entstanden ist. Auch in Göttingen ist der Zweite Weltkrieg Thema: Auf dem Gelände der Berufsbildenden Schule wird eine Führung durch die Dauerausstellung zu Zwangsarbeit während der NS-Zeit angeboten. Im Wissensmuseum Forum Wissen in der Stadt dreht sich alles um den Astronomen Tobias Mayer, der die erste exakt vermessene Landkarte des Mondes erstellte, wie die Universität Göttingen mitteilte.

Niedersachsen und Bremen: 70 Veranstaltungen für Kinder

Auch für Kinder gibt es viel zu entdecken: Museen in Niedersachsen und Bremen bieten insgesamt 70 Veranstaltungen für kleine Gäste an. Im Historischen Museum in Bremerhaven können Kinder beispielsweise Selbstporträts erstellen und im kulturgeschichtlichen Museum August Kestner in Hannover an einer Schatzsuche teilnehmen. Mehr als 70 Museen in Niedersachsen und Bremen bieten am Sonntag freien Eintritt an - so unter anderem das Überseemuseum am Bremer Hauptbahnhof.

Bundesweit machen 1.4000 Museen beim Museumstag mit. Interessierte können das gesamte Programm auf der Webseite des Museumstages einsehen.

Schlagwörter zu diesem Artikel Museen Ausstellungen Denkmal