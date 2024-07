Modellregionen sollen Öko-Landbau in Niedersachsen stärken Stand: 07.07.2024 13:27 Uhr Die Projekt-Verantwortlichen in den Landkreisen informieren Landwirte über ökologischen Anbau und vernetzen sie untereinander. Dadurch wollen sie auch Wertschöpfungsketten und Vermarktung optimieren.

von Theresa Möckel

Sarah Liv Luttmann und Amelie Quarz kümmern sich um die Belange von Öko-Landwirten im Landkreis Göttingen. Im Rahmen des Projekts "Öko-Modellregion" vernetzen sie Erzeuger, Verarbeiter und zum Beispiel auch Saat-Experten. Dadurch wollen sie die Landwirte nicht nur inhaltlich unterstützen, sondern auch Nachfrage generieren und so den Absatz der Landwirte stärken, so Projektmanagerin Sarah Liv Luttmann. Nicht zuletzt sollen auch Verbraucherinnen und Verbraucher mehr über heimische Angebote der ökologischen Landwirtschaft erfahren.

Modellregionen im Überblick

Solche "Öko-Modellregionen" sind in mehreren Bundesländern zu finden. In Niedersachsen gibt es insgesamt sieben. Das Land Niedersachsen fördert jedes einzelne von ihnen über eine Laufzeit von drei Jahren mit insgesamt 180.000 Euro. Die Landkreise selbst tragen jährliche Kosten in Höhe von 20.000 Euro mit. Laut Landwirtschaftsministerium ist das gemeinsame Ziel, das Bio-Angebot in und aus Niedersachsen zu steigern. Die Öko-Modellregion ist in Göttingen im Februar 2023 gestartet und zunächst bis Oktober 2025 finanziert. Im Landkreis Holzminden wurde das Projekt mittlerweile einmal verlängert.

Herausforderungen im Landkreis Göttingen

Je nach Region gibt es unterschiedliche Voraussetzungen für die Beteiligten der Öko-Modellregion. Im Landkreis Göttingen haben Amelie Quarz und Sarah Liv Luttmann eine Abfrage unter den Landwirten gestartet, um Schwerpunkte zu ermitteln. Demnach sei zum einen die Verarbeitung der ökologischen Erzeugnisse herausfordernd. Zum anderen solle der Bereich der sogenannten Außer-Haus-Versorgung ausgebaut werden. Das heißt, heimische Bio-Produkte sollen zum Beispiel in kommunalen Kantinen etabliert und bei Ausschreibungen berücksichtigt werden, so Luttmann. Die Bereitschaft, vom konventionellen Anbau zum ökologischen zu wechseln, ist hier laut Luttmann eher weniger vorhanden.

Öko-Landbau attraktiver machen

Im Rahmen des Projekts "Öko-Modellregion" organisieren Amelie Quarz und Sarah Liv Luttmann Veranstaltungen für und mit Landwirten und laden auch Experten aus anderen Bereichen dazu ein. Sie wollen durch Bildungsangebote für Verbraucherinnen und Verbraucher über ökologische Landwirtschaft informieren und für Bio-Produkte werben. Einen kleinen Erfolg kann das Projekt bereits verbuchen, erzählt Luttmann. Im Klimaschutzkonzept des Landkreises Göttingen sei festgeschrieben worden, dass mehr bio-regionale Lebensmittel in die Schulen des Landkreises kommen sollen. Nun wollen Quarz und Luttmann weiter an der Umsetzung arbeiten.

Wie kommt das Projekt an?

Quarz und Luttmann haben bisher positives Feedback erhalten, sagen sie. Die Landwirte der Region merken, dass sie und das Projekt sich für ihre Belange einsetzen, so Luttmann. Markus Gerhardy vom Landvolk Göttingen sieht die Öko-Modellregion als Ergänzung. Es zeige die Bandbreite der landwirtschaftlichen Betriebe. Er bezweifelt jedoch, dass dadurch die Öko-Landwirtschaft die konventionelle überholen wird. Landwirt Marc Böttcher baut seit 2018 nach ökologischen Standards an und schätzt das Projekt. Ein Austausch zu anderen Landwirten des Landkreises würde ihm zufolge sonst aufgrund der Entfernung nicht stattfinden. Ihm ist es wichtig, Verbrauchern klarzumachen, dass Öko-Landbau längst keine Nische mehr ist und dass er in Südniedersachsen mehrfach zu finden ist.

