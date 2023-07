Stand: 05.07.2023 22:08 Uhr Der Landkreis Göttingen ist Öko-Modellregion

Der Landkreis Göttingen ist Öko-Modellregion. Der offizielle Auftakt für das Projekt fand am Mittwoch im Dorfgemeinschaftshaus in Ebergötzen statt. Wie der Landkreis mitteilte, soll in den nächsten drei Jahren der ökologische Landbau gefördert werden. Im Landkreis Göttingen gibt es zurzeit etwa 80 Betriebe, die mehr als sieben Prozent der landwirtschaftlichen Fläche ökologisch bewirtschaften. Nach Angaben des Niedersächsischen Ministeriums für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz bekommen die Betriebe finanzielle Hilfen, um ihre Produkte besser verarbeiten und vermarkten zu können. Dabei werden sie intensiv beraten und begleitet, Exkursionen und Feldtage sind geplant. Das Land fördert das Projekt im Landkreis Göttingen mit 180.000 Euro. Weitere Öko-Modellregionen gibt es unter anderem in Goslar und in Holzminden.

