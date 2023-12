Hochwasser-Liveticker: Angespannte Lage in Lilienthal, Meppen und Verden Stand: 28.12.2023 14:40 Uhr Die Hochwasser-Lage ist in einigen Regionen Niedersachsens weiter kritisch - aktuell unter anderem in Meppen (Landkreis Emsland). Der Zugverkehr bleibt beeinträchtigt. Alles Weitere hier im Liveticker.

Das Wichtigste im Überblick:

Die Polizei warnt: Bitte treffen Sie Vorkehrungen und sichern Sie tiefergelegene Räume. Halten Sie Abstand zu Fließgewässern.

Wegen Hochwasser: Verspätungen und Zugausfälle

Der Zugverkehr der Nordwestbahn ist weiterhin beeinträchtigt. Fahrgäste müssen sich auch in den kommenden Tagen auf Verspätungen und Ausfälle einstellen. Heute bleibe die Strecke zwischen Bremen-Hauptbahnhof und Oldenburg wegen einer witterungsbedingten Störung eines Stellwerks gesperrt. Probleme auf der Strecke zwischen Oldenburg und Osnabrück werde es voraussichtlich bis Anfang Januar geben. Für die Linie des RE18 zwischen Wilhelmshaven, Oldenburg und Osnabrück gelte daher ein Ersatzfahrplan bis einschließlich 2. Januar: Züge aus Wilhelmshaven fahren nur bis Oldenburg und dann zurück, Züge aus Osnabrück nur bis Huntlosen und zurück. Die Nordwestbahn bemüht sich eigenen Angaben zufolge um einen Ersatzverkehr mit Bussen. Zu Halteausfällen und Verspätungen kommt es aktuell auch auf der Strecke zwischen Bremen und Leer. Der Bahnhof in Twistringen könne momentan ebenfalls nicht angefahren werden, hieß es.

Lage in Lilienthal bleibt angespannt

Die Lage in Lilienthal bleibe angespannt, so der Landrat des Landkreises Osterholz Bernd Lütjen (SPD). Dem schloss sich der Bürgermeister der Gemeinde, Kim Fürwentsches (Grüne), an: Der Regen werde nicht aufhören und der Wind frische auf. Die Gemeinde müsse Bäume fällen, da die aufgeweichten Deiche sie mitunter nicht mehr halten können. Wie ein Sprecher der Feuerwehr mitteilte, sind die Pegelstände so hoch wie noch nie. Die Polizei ist eigenen Angaben zufolge seit Mittwoch im Dauereinsatz - und kontrolliert auch nachts in den evakuierten Gebieten. Betroffene müssen sich demnach keine Sorgen vor potenziellen Einbrechern machen.

Übergriffe auf Einsatzkräfte und Diebstahl von Sandsäcken

Feuerwehrleute haben während ihrer Einsätze nicht nur mit den Wassermassen zu kämpfen. Es gebe Gewalt gegen Einsatzkräfte, so der Präsident des Bundesfeuerwehrverbands Karl-Heinz Banse aus Bad Lauterberg (Landkreis Göttingen). Nicht unbedingt in tätlicher Form, aber es gebe Beleidigungen und Diskussionen mit Betroffenen. Anwohnerinnen und Anwohner würden auch Sandsäcke von Deichen klauen, weil sie selber keine hätten, so Banse. Schaulustige seien ebenfalls ein Problem, "die unbedingt an den höchsten Punkt des Hochwassers müssen, um zu fotografieren, was da gerade passiert", sagte Banse.

Weser kann Wasser der Aller nicht mehr aufnehmen

Der Feuerwehr in Hutbergen (Landkreis Verden) ist es am Morgen gelungen, mehrere weiche Stellen im Weserdeich abzudichten. Die Einsatzkräfte seien dort abgezogen worden, so eine Sprecherin der Polizei. Weitere kritische Stellen am Weserdeich gebe es aktuell nicht. Allerdings steige der Pegel der Aller im Bereich Verden-Eitze, weil das Wasser nicht mehr von der Weser aufgenommen werden kann, so ein Sprecher des Landkreises. Die Feuerwehr kontrolliert in dem Bereich weiter die Deiche.

In Lilienthal (Landkreis Osterholz) ist in einigen Ortsteilen der Strom abgestellt worden. Der Deich der Wörpe ist in Höhe Stadskanaal derartig durchgeweicht, dass die Feuerwehr die Stabilität nicht mehr gewährleisten kann. Einsatzkräfte sind weiterhin rund um die Uhr mit einem Großaufgebot vor Ort. 300 Menschen hatten ihre Häuser und Wohnungen in der Nacht verlassen müssen. Wer nicht bei Freunden oder Verwandten unterkommen kann, für den steht eine Notunterkunft in der Turnhalle Ostlandstaße bereit.

Fahrradfahrer rettet 84-Jährigen in Lauenbrück vor Hochwasser

Ein 84-Jähriger ist am Mittwoch in Lauenbrück (Landkreis Rotenburg) vor dem Hochwasser der Wümme gerettet worden. Wie die Polizei mitteilte, hatte ein 34-jähriger Fahrradfahrer das im knietiefen Wasser festgefahrene Auto des 84-Jährigen entdeckt. Der Senior war offenbar orientierungslos und laut Polizei stark unterkühlt. Er kam in ein Krankenhaus. Sein Zustand habe sich mittlerweile stabilisiert.

Bürgermeister Knurbein: "Sicherlich werden Keller volllaufen"

Am frühen Morgen gegen 5 Uhr hatte der Bürgermeister der Stadt Meppen in einem Pressegespräch Informationen zur aktuellen Hochwasserlage gegeben. Die Informationen an die Bürgerinnen und Bürger müssten unbedingt heraus, "damit sie vorbereitet sind", so Helmut Knurbein (parteilos). Wie hoch das Wasser bei einem möglichen Deichbruch stehen werde, sei unklar. "Sicherlich werden Keller volllaufen", sagte Knurbein. Geplant sei, eine mobile Deichanlage einzusetzen, um anschließend mit einem vor Ort befindlichen "großen Schöpfwerk" Wasser in die Ems abpumpen zu können. Es sei nicht auszuschließen, dass "uns dort noch einiges bevorsteht", sagte der Bürgermeister mit Blick auf die Lage in Esterfeld. Die Ems macht dort eine Kurve und weise eine starke Strömung auf. Zudem würden die Pegel noch immer steigen. Sollte es zu einer Evakuierung kommen, würde eine Sammelstelle eingerichtet.

In Meppen-Esterfeld (Landkreis Emsland) sollen sich die Menschen auf eine Evakuierung vorbereiten. Wegen der Hochwasserlage bestehe "eventuell Überschwemmungsgefahr für dieses Wohngebiet", teilte die Feuerwehr der Stadt Meppen mit. Die Betroffenen sollen unter anderem:

ihre Nachbarn informieren

persönliche Wertgegenstände in höher liegende Gebäudeteile bringen

nicht in Keller oder Tiefgaragen gehen

Der Deich an der Ems sei auf einer Länge von 350 Metern fast durchgeweicht, so die Polizei. Dahinter werde ein Notdeich aus Sand errichtet. Lautsprecherwagen fahren durchs Wohngebiet und weisen auf die drohende Evakuierung hin.

Lage im Landkreis Verden bleibt bedrohlich

In einigen Orten im Landkreis Verden herrscht aufgrund des Aller-Hochwassers weiterhin eine bedrohliche Lage. "Die Deiche weichen langsam auf", sagte ein Feuerwehrsprecher am frühen Morgen in Langwedel. Allerdings rechne man damit, dass der Anstieg der Pegelstände wohl zeitnah stagnieren werde. Die Feuerwehr sei mit mehreren Hochdruckpumpen im Einsatz, um die Ortschaften zu schützen. Ursprünglich angedachte Evakuierungen mussten nach Angaben des Sprechers nicht stattfinden. In der Gemeinde Winsen im Landkreis Celle hingegen hatten gestern wegen des Hochwassers rund 300 Menschen ihre Wohnungen verlassen müssen.

Weitere Evakuierungen in Lilienthal

Wegen des Hochwassers in Lilienthal (Landkreis Osterholz) sind in der vergangenen Nacht weitere Straßen in der an Bremen angrenzenden Gemeinde evakuiert worden. Einsatzkräfte hatten einen bereits durchweichten Deich mit Sandsäcken befestigt, wie die Feuerwehr mitteilte. In der Nacht hieß es, es könne noch nicht abgeschätzt werden, ob die durchgeführten Maßnahmen eine dauerhafte Stabilität des Deiches gewährleisten. Mehrere Straßen wurden demnach "aus dringenden Sicherheitsgründen" evakuiert. Am Mittwoch war ein Deich in Lilienthal gerissen.

Liveticker zum Hochwasser am Donnerstag startet - Guten Morgen!

Hier berichten wir nun wieder im Liveticker über die wichtigsten Entwicklungen im Zusammenhang mit dem Hochwasser in vielen Regionen in Niedersachsen. Guten Morgen! Hier geht's zum Blog vom Vortag.

