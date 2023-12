Liveticker zum Hochwasser in Niedersachsen: Scholz zu Gast in Verden Stand: 31.12.2023 13:45 Uhr Die Hochwasser-Lage bleibt in einigen Regionen Niedersachsens kritisch, unter anderem im Landkreis Celle, in Haren im Emsland sowie in Lilienthal im Landkreis Osterholz. In Verden hat sich Bundeskanzler Scholz heute ein Bild gemacht.

Das Wichtigste im Überblick:

Die Polizei warnt: Bitte treffen Sie Vorkehrungen und sichern Sie tiefergelegene Räume. Halten Sie Abstand zu Fließgewässern.

Unterstützung aus Baden-Württemberg

Aus Ludwigsburg sind acht ehrenamtliche Feuerwehrleute in Lilienthal (Landkreis Osterholz) im Einsatz. Nach Angaben des Innenministeriums in Baden-Württemberg haben sie Hochleistungspumpen und mobile Deiche mitgebracht. Niedersachsen könne kurzfristig weitere Geräte anfordern, hieß es.

Kanzler-Besuch und Arbeiten am Deich: Die Bilder von heute

In Verden sinken die Pegelstände der Aller leicht, doch das Wasser steht weiter hoch auf weiten Flächen. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat sich davon heute aus dem Hubschrauber ein Bild gemacht. Zusammen mit Ministerpräsident Weil und Innenministerin Behrens (beide SPD) sprach er zudem mit Einsatzkräften von Feuerwehr und Technischem Hilfswerk. Außerdem traf sich Scholz in Verden mit betroffenen Bewohnerinnen und Bewohnern, deren Häuser im Wasser stehen oder vom Hochwasser bedroht sind.

Heute ab 15.25 Uhr: NDR Info extra

In der Sondersendung zur Hochwasser-Lage ist NDR Niedersachsen beim Besuch von Bundeskanzler Olaf Scholz in Verden an der Aller. Außerdem geht es unter anderem um die Hochwasser-Lage an der Hunte und am Küstenkanal in Oldenburg. Zu sehen im NDR Fernsehen oder direkt hier im Liveticker.

Leichte Entspannung im Landkreis Celle

Rund um Celle hat sich die Hochwasser-Situation nach Angaben des Landkreises etwas entspannt. Der Pegelstand der Aller sei weiter gefallen und vorerst seien eher keine größeren Niederschläge zu erwarten. "Die Lage ist jedoch weiterhin dynamisch und wird ständig beobachtet", sagte Landrat Axel Flader (CDU). In Wathlingen, wo das Wasser einen Deich beschädigt hatte, waren den Angaben zufolge seit Samstagnachmittag rund 550 Helferinnen und Helfer im Einsatz. Mit rund 16.000 Sandsäcken stabilisierten sie bis in die Nacht den Deich. Wathlingen sei damit nach jetzigem Stand gesichert.

Besuch des Bundeskanzlers: Scholz in Verden gelandet

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) ist mit einem Hubschrauber der Luftwaffe in Verden gelandet. Begleitet von Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil und Innenministerin Daniela Behrens lässt Scholz sich in Verden heute vom Landesbranddirektor über die Lage informieren. In der Verdener Innenstadt wollen sich die drei am Mittag mit Bürgerinnen und Bürgern austauschen und sich bei Hilfskräften bedanken.

AUDIO: Bundeskanzler Scholz im Hochwasser-Gebiet (1 Min) Bundeskanzler Scholz im Hochwasser-Gebiet (1 Min)

Wenig Regen in Niedersachsen - doch das ändert sich wieder

Die gute Nachricht für die Menschen in den Hochwasser-Gebieten: Bis Neujahr soll in Niedersachsen kaum Regen fallen. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) sagt lediglich örtliche Schauer vor allem im Westen voraus. Von Dienstag an werde es allerdings wieder mehr regnen. Ein Meteorologe des DWD spricht von "erheblichen Mengen". Ähnlich werde es auch am Mittwoch sein. "Da kommen wir wieder in unwetterartige und kritische Bereiche", sagte der Meteorologe.

Weitere Informationen Vorhersage Wetter Niedersachsen

Deich in Haren wird gesichert

In Haren (Ems) haben in der Nacht zahlreiche Feuerwehrleute einen Deich gesichert. Bei einer Kontrolle waren auf einer Länge von mehreren Hundert Metern kleinere Abbrüche an der Deichsohle entdeckt worden. Die Rettungskräfte forderten Hilfe aus dem benachbarten Meppen an. Zur Hilfe eilten auch zahlreiche Bürgerinnen und Bürger. Gemeinsam stellten sie eine Menschenkette auf und platzierten Sandsäcke. Die Stadt Haren betonte, es sei kein Deich gebrochen. Der Einsatz werde vermutlich bis in das neue Jahr dauern.

Einsatzkräfte haben mit dem Hochwasser mehr als genug zu tun. Deshalb empfehlen mehrere Städte, darunter Celle, heute auf Feuerwerk zu verzichten. Niedersachsens Umweltminister Christian Meyer (Grüne) plädiert dafür, in Hochwasser-Gebieten keine Böller zu zünden. Manche Kommunen verbieten das Böllern sogar, etwa Lilienthal im Landkreis Osterholz. In Hatten bei Oldenburg wurde ein solches Verbot wieder aufgehoben, der Bürgermeister bat jedoch darum, verantwortungsvoll mit Feuerwerk umzugehen.

Weitere Informationen Silvester 2023 in Niedersachsen: Hier ist Feuerwerk verboten Lilienthal hat wegen der Hochwasser-Lage ein Verbot ausgerufen. In anderen Orten ist die Alt- oder Innenstadt betroffen. mehr

Die aktuellen Pegelstände der Flüsse

Laut dem Niedersächsischen Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN) haben mehrere Pegelstände ihren Scheitel erreicht und sinken wieder. Die Pegelstände in den Mittel- und Unterläufen der Aller, Leine und Oker bleiben demnach vorerst auf dem derzeitigen Niveau. Auch in anderen Flussgebieten wie an der Hunte und der Wümme gibt es noch keine Entwarnung. Niedersachsens Innenministerium rechnet damit, dass die Lage im Raum Oldenburg sowie in den Landkreisen Celle, Vechta und Osterholz angespannt bleibt.

Bundeskanzler Scholz kommt heute nach Verden

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) reist heute in Hochwasser-Gebiete im Norden Niedersachsens. Wie die Staatskanzlei mitteilt, macht Scholz heute Vormittag gemeinsam mit Ministerpräsident Stephan Weil und Innenministerin Daniela Behrens (beide SPD) zunächst einen Rundflug über die überschwemmten Gebiete. Anschließend werden sie in Verden an der Aller vom Landesbranddirektor über die Lage informiert. In der Verdener Innenstadt wollen sich die drei am Mittag mit Bürgerinnen und Bürgern austauschen und sich bei Hilfskräften bedanken.

Gemeinde Hatten: Evakuierungen könnten enden

In der Gemeinde Hatten im Landkreis Oldenburg könnten die vorsorglichen Evakuierungen heute enden. Am Samstagabend sollte die Sicherung von Deichen mit Sandsäcken abgeschlossen werden. Dazu war auch ein Hubschrauber der Bundespolizei im Einsatz. In Winsen bei Celle und in Lilienthal (Landkreis Osterholz) war hingegen nicht absehbar, wann Menschen wieder in ihre Häuser zurück können. In der Stadt Oldenburg wurde eine mögliche Evakuierung vorbereitet, etwa im Bereich Achterdiek, wo der Küstenkanal in die Hunte mündet. Die Deiche seien unverändert einem hohen Druck ausgesetzt, teilte die Stadt am Sonnabend mit. Bisher seien die Deiche allerdings trocken und stabil. "Es handelt sich hierbei um eine Vorsichtsmaßnahme - eine konkrete Evakuierung ist derzeit nicht vorgesehen."

Zahlreiche Straßen in Niedersachsen gesperrt

Die Wassermassen machen auch vor den Straßen im Land nicht Halt: Bundes-, Land-, und Kreisstraßen sind teilweise überflutet und deswegen gesperrt. Die Feuerwehr warnt davor, die gesperrten Bereiche zu durchqueren. Ein Überblick über die betroffenen Straßen:

Weitere Informationen Hochwasser in Niedersachsen: Diese Straßen sind gesperrt Vielerorts hat das Hochwasser Straßen unter- oder überspült. Straßensperrungen beeinträchtigen landesweit den Verkehr. mehr

Liveticker zum Hochwasser am Sonntag startet - Guten Morgen!

Hier berichten wir nun wieder im Liveticker über die wichtigsten Entwicklungen im Zusammenhang mit dem Hochwasser in vielen Regionen in Niedersachsen. Guten Morgen! Hier geht's zum Blog vom Vortag.

Hochwasser in Niedersachsen: Die Bilder der vergangenen Tage

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 31.12.2023 | 12:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Hochwasser