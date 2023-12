Liveticker zum Hochwasser in Niedersachsen: Bundeswehr sichert Deich Stand: 29.12.2023 12:09 Uhr Die Hochwasser-Lage bleibt in einigen Regionen Niedersachsens weiter kritisch - zum Beispiel in Meppen und in Verden. In Langlingen (Landkreis Celle) mussten 120 Menschen ihre Häuser verlassen.

Das Wichtigste im Überblick:

Die Polizei warnt: Bitte treffen Sie Vorkehrungen und sichern Sie tiefergelegene Räume. Halten Sie Abstand zu Fließgewässern.

Leichte Verschiebung der Hochwasserlage

Die Hochwassersituation bleibt regional weiter sehr unterschiedlich. Laut Landesbranddirektor Dieter Rohrberg verschiebt sich die Lage örtlich etwas: Derzeit gehe es etwa vom Harz Richtung der Landkreise Celle und Oldenburg. Die Küste sei bislang nicht so stark betroffen. Die Feststellung eines sogenannten außergewöhnlichen Ereignisses gilt weiterhin in sechs Landkreisen sowie der Stadt Oldenburg. Dadurch können Kommunen beispielsweise einfacher auf Hilfskräfte zugreifen.

Bei den Kommunen handelt es sich um:



Landkreis Celle

Landkreis Emsland

Heidekreis

Landkreis Oldenburg

Stadt Oldenburg

Landkreis Osterholz

Landkreis Verden

Die drei Stufen des niedersächsischen Katastrophenschutzgesetzes Meldestufen für den Katastrophenschutz



Katastrophenvoralarm: Die erste Stufe ist eine Reaktion auf eine abstrakte Gefahr oder Lageentwicklung. Dabei werden Einsatzkräfte in Alarmbereitschaft zur Vorbereitung versetzt, um Katastrophen bekämpfen zu können.

Die erste Stufe ist eine Reaktion auf eine abstrakte Gefahr oder Lageentwicklung. Dabei werden Einsatzkräfte in Alarmbereitschaft zur Vorbereitung versetzt, um Katastrophen bekämpfen zu können. Außergewöhnliches Ereignis: Die zweite Stufe wird dann ausgerufen, wenn eine Gefahr für Leben, Gesundheit, lebenswichtige Versorgung oder der Umwelt nicht mehr mit den Mitteln der örtlichen Gefahrenabwehr zu bewältigen ist. Die Situation könnte einen Katastrophenfall nach sich ziehen. Wenn ein außergewöhnliches Ereignis festgestellt wird, können Landkreise zum Beispiel einfacher Hilfskräfte bekommen.

Die zweite Stufe wird dann ausgerufen, wenn eine Gefahr für Leben, Gesundheit, lebenswichtige Versorgung oder der Umwelt nicht mehr mit den Mitteln der örtlichen Gefahrenabwehr zu bewältigen ist. Die Situation könnte einen Katastrophenfall nach sich ziehen. Wenn ein außergewöhnliches Ereignis festgestellt wird, können Landkreise zum Beispiel einfacher Hilfskräfte bekommen. Katastrophenfall: Bei der dritten Stufe liegt ein Notstand vor, bei dem Leben, Gesundheit oder die lebenswichtige Versorgung der Bevölkerung in einem extremen Maße gefährdet oder beeinträchtigt sind. Um diese Situation zu bekämpfen, wird eine zentrale Leitung benötigt. Quelle: Niedersächsisches Ministerium für Inneres und Sport Quelle: Niedersächsisches Ministerium für Inneres und Sport

Bundeswehr-Hubschrauber hilft bei Deichsicherung

Im Hochwassergebiet in Sandkrug, einem Ortsteil der Gemeinde Hatten (Landkreis Oldenburg), soll ab heute ein Hubschrauber der Bundeswehr bei der Sicherung des Deichs helfen. Der in Rastede stationierte "Super-Puma SA 330 J" soll sogenannte Big Bags zum Deich transportieren, teilte die Kreisfeuerwehr Oldenburg am Freitag mit. "So kann der Deich auf einem zusätzlichen Weg gesichert und schnelle Hilfe in unzugänglichen Bereichen gewährleistet werden", hieß es. Die Gemeinde Hatten wird den Angaben zufolge die Kosten für den Einsatz übernehmen. Der Landkreis Oldenburg hatte am Donnerstag ein sogenanntes außergewöhnliches Ereignis - die Vorstufe des Katastrophenfalls - festgestellt.

Wasser weicht Deiche auf

Unter anderen in Verden steht die Innenstadt teilweise unter Wasser. In Meppen wurde ein mobiler Deich errichtet - er soll vor Überflutungen schützen. Hier sehen Sie aktuelle Bilder vom Hochwasser in Niedersachsen.

Hochwasser hat Folgen für Müllabfuhr

Im Landkreis Oldenburg kann die Müllabfuhr wegen des Hochwassers derzeit nicht alle Haushalte anfahren. Man bemühe sich um Ersatztermine für betroffene Straßen oder Abschnitte, teilte der Landkreis am Freitag mit. Ansonsten werden die Mitarbeiter bei der nächsten Leerung auch Abfall neben der Tonne mitnehmen. Restabfall kann dann in stabilen Säcken, Leichtverpackung in transparenten Säcken und Papier in Bündeln oder Kartons bereitgestellt werden.

Bürgermeister bittet um "stille Neujahrsnacht"

Feuerwerk an Silvester - ist das mit der aktuellen Hochwasser-Lage eine gute Idee? Wolfenbüttels Bürgermeister Ivica Lukanic (parteilos) hat sich angesichts der Belastung für die Feuerwehr für einen freiwilligen Verzicht ausgesprochen. In einem auf Instagram geteilten Video spricht sich Lukanic für eine "stille Neujahrsnacht" aus. "Es ist nicht akzeptabel, dass die Feuerwehr in der Nacht zu Neujahr ein einziges Mal wegen eines Feuerwerks ausrücken muss", sagte er in dem Video. Einen Schritt weiter ist die Gemeinde Lilienthal (Landkreis Osterholz). Dort wurde am Freitag per Allgemeinverfügung ein Abbrennverbot von Feuerwerk für Silvester und Neujahr angeordnet.

Bittgottesdienst wegen Hochwasser

Wegen des Hochwassers lädt die evangelische St. Nikolai Gemeinde in Rinteln zu einem Bittgottesdienst. Neben einer Atempause für Betroffene soll darin am Sonntag ab 17 Uhr auch den Einsatzkräften gedankt werden. Über Weihnachten hatten in Rinteln mehr als hundert Menschen ihre Wohnungen verlassen müssen. Die Situation in der Stadt ist weiter angespannt. Der Pegel der Weser ist dort mittlerweile etwas zurückgegangen.

Aller-Pegel gestiegen: Im Heidekreis drohen Evakuierungen

Im südlichen Heidekreis ist der Pegelstand der Aller weiter leicht gestiegen - und damit auch die Gefahr eines Katastrophenfalls. Einige Bewohnerinnen und Bewohner der Samtgemeinden Ahlden, Rethem und Schwarmstedt müssen damit rechnen, ihre Häuser und Wohnungen verlassen zu müssen.

Pflegeheim in Müden wird evakuiert

Auch im Landkreis Gifhorn beschäftigt das Hochwasser die Menschen weiterhin. Dort muss ein Alten- und Pflegeheim in Müden an der Aller evakuiert werden, weil das Wasser so stark auf das Gebäude drückt. 20 Bewohnerinnen und Bewohner haben das Haus am Donnerstag bereits verlassen, die weiteren zwölf folgen heute.

Hochwasser-Hilfe für Meppen

In Meppen ist die Einsatzlage seit Stunden angespannt. Rund 400 Einsatzkräfte von THW und Feuerwehr waren in der Nacht im Einsatz, um den Deich zu sichern. Nun bekommen sie Unterstützung aus Ostfriesland: Rund 130 Einsatzkräfte der Kreisfeuerbereitschaft Leer sind am Morgen Richtung Emsland aufgebrochen.

Wie kommen Feuerwehrleute mit der Dauer-Belastung klar?

Seit mehreren Tagen gilt vielerorts in Niedersachsen "Land unter". Zehntausende Einsätze wurden von Einsatzkräfte bewältigt, viele Freiwillige unterstützen die Retter. Was erleben die Feuerwehrleute - und kommen sie mit ihren Kräften aus? Landesbranddirektor Dieter Rohrberg hat sich dazu am Morgen im Interview bei NDR Info geäußert. Dabei lobt er die gute Zusammenarbeit und große Solidarität.

Deiche in Achim dürfen nicht betreten werden

Die Stadt Achim hat ein Betretungsverbot für alle Deiche im Hochwasserbereich der Weser erlassen. Auch mit Autos dürften die aufgeweichten Deiche nicht befahren werden. "Damit wollen und müssen wir den Hochwasser-Tourismus unterbinden, der trotz aller Appelle unvermittelt anhält", sagte Bürgermeister Rainer Ditzfeld (parteilos). Heute soll dazu eine Allgemeinverfügung erlassen werden.

Hochwasser-Update: Kurzüberblick - der Stand am Morgen

Die Hochwasser-Lage bleibt in einigen Regionen in Niedersachsen weiter kritisch. Die Einsatzkräfte haben es mit enormen Wassermassen zu tun. Insbesondere in Lilienthal, Meppen und Verden (Aller) wird mit Sorge auf die nächsten Stunden geblickt. In Langlingen (Landkreis Celle) mussten in der Nacht rund 120 Menschen ihre Häuser und Wohnungen wegen der angespannten Hochwasserlage an der Aller verlassen. Im Harz gibt es eine leichte Entwarnung.

Lage in Meppen weiter kritisch - Deiche weichen auf

In Meppen droht seit Donnerstagabend ein Deich zu durchbrechen, es besteht weiterhin erhöhte Überschwemmungsgefahr. Bis tief in die Nacht haben Einsatzkräfte einen mobilen Damm aufgebaut. Dieser sichert nun das Ems-Ufer auf mehreren Hundert Metern an der B70 ab. Am Donnerstagabend wurden zusätzlich noch mobile Deichanlagen aus Celle und Augsburg aufgebaut. Das DRK hat bereits vorsorglich zwei Alten- und Wohnheime mit rund 50 Personen evakuiert. Noch halten die Deiche, aber sie weichen im unteren Teil stellenweise auf. Die Menschen im betroffenen Stadtteil Esterfeld sollen sich weiter für eine mögliche Evakuierung bereithalten. Aktuell habe man die Lage aber im Griff, heißt es von der Stadt Meppen.

Region Hannover: Stagnierende und sinkende Pegel

Die Pegel einiger Flüsse in der Region Hannover sowie in weiteren Teilen Niedersachsens sind momentan stabil oder sinken leicht. Das zeigt die aktuelle Übersicht des landesweiten Hochwasserdienstes. Nachdem die Weser bei Nienburg und Drakenburg am Donnerstag noch leicht steigendes Hochwasser hatte, ist sie auch dort jetzt auf gleichbleibendem Niveau. Andernorts, wie in Hameln und Rinteln, sinkt der Wasserstand nun. Gleiches gilt für die Aller im Landkreis Celle. In Langlingen, wo am Donnerstagabend drei Straßen evakuiert wurden, ist der Pegel seitdem um zwei Zentimeter gefallen. Die Leine hat nun offenbar ihren Scheitelpunkt erreicht. An den Messstellen in Hannover-Herrenhausen und in Neustadt am Rübenberge schwanken die Werte zwar etwas, insgesamt ist der Pegel aber stabil.

Wie die Hochwasserlage speziell in Neustadt am Rübenberge in der Region Hannover ist und was die Einsatzkräfte dort alles geleistet haben, darüber informiert sich heute Ministerpräsident Stephan Weil (SPD). Er wird um 11 Uhr am Feuerwehrzentrum zu einem kurzen Besuch erwartet.

Überblick: Diese Straßen sind aktuell gesperrt

Land unter in Niedersachsen: Nach den heftigen Regenfällen sind einige Autobahn-Abschnitte sowie Bundes-, Landes- und Kreisstraßen wegen der Überschwemmungen gesperrt. Hier finden Sie einen aktuellen Überblick:

Wegen des Hochwassers und der in der Folge stark belasteten Rettungskräfte hat die Gemeinde Lilienthal im Landkreis Osterholz ein Abbrennverbot von Feuerwerk für Silvester und Neujahr angeordnet. Eine entsprechende Allgemeinverfügung wurde am Freitag veröffentlicht. Die Feuerwehr arbeite rund um die Uhr am Schutz der Deiche und der Bevölkerung, hieß es in einer Mitteilung in der Gemeinde. "Für mögliche Einsätze, die durch das Abbrennen von Feuerwerk ausgelöst werden, gibt es keine Kapazitäten".

Hubschrauber-Überflug zeigt Ausmaß des Hochwassers

Wie ist das Ausmaß des Hochwassers in Niedersachsen? NDR Reporter Wilhelm Purk berichtet aus dem Hubschrauber über Überflutungen an der Weser – etwa in Drakenburg, wo zahlreiche Straßen überflutet sind – "teilweise ein desaströser Anblick", berichtet Purk. Bei dem Überflug geht es auch um Schäden und Folgen für die Landwirtschaft.

Behrens rechnet mit vereinzelt verschärfter Hochwasserlage

Niedersachsens Innenministerin Daniela Behrens (SPD) rechnet angesichts der erwarteten Regenfälle mit einer verschärften Hochwasserlage in manchen Regionen im Bundesland. "Wir haben die Wetterprognose, dass es weiterhin Regen geben wird die nächsten Tage und das es auch Sturm geben wird, und das ist natürlich für die Lage jetzt nicht gerade entspannt, sondern verschärft sie an der ein oder anderen Stelle sogar noch", sagte Behrens am Freitagmorgen in einem Deutschlandfunk-Interview.

Absperrung ignoriert - Auto fährt in Oker

Seit Tagen arbeiten Einsatzkräfte aufgrund der Hochwasserlage am Limit. Für Unverständnis und Frust sorgen wiederholt Einsätze, bei denen Menschen gerettet werden müssen, die zuvor Warnhinweise zum Hochwasser ignoriert hatten. Zu einem weiteren Beispiel kam es gestern Abend bei Leiferde (Landkreis Gifhorn): Ein Pkw-Fahrer hat dort Absperrungen auf einer Kreisstraße ignoriert und geriet samt Beifahrer in die Oker. Beide konnten sich selbstständig in Sicherheit bringen. Die Bergung des Autos gestaltete sich für die Feuerwehr aufgrund der starken Strömung der Oker als aufwändig. Philipp Raulfs, Bürgermeister der Gemeinde Hillersen (SPD) und selbst Mitglied der Feuerwehr, bezeichnete das Verhalten der Autofahrer als unverständlich. Es gehe nun darum, Rücksicht zu nehmen, um keine zusätzlichen Einsätze für die derzeit stark belasteten Einsatzkräfte zu verursachen. Bereits in den vergangenen Tagen musste die Feuerwehr in Niedersachsen mehrfach Menschen aus selbst verursachten Gefahren-Situationen im Hochwasser retten, etwa in Hannover. Zudem sorgen Schaulustige für Ärger.

Achtung, Autofahrer: A39 unterspült

Die Autobahnpolizei warnt: Starke Regenschauer gefährden den Verkehr im Landkreis Harburg. Nach Angaben eines Sprechers hat sich Wasser auf der A39 in Höhe Winsen (Luhe) gesammelt. Ein Auto geriet ins Schleudern. Der Fahrer ist mit dem Schrecken davon gekommen. Betroffen ist auch die A1 zwischen Maschener Kreuz und Harburg. Die Autobahnmeisterei ist unterwegs die Abflüsse zu säubern, damit das Wasser abfließen kann. Die Polizei bittet alle Autofahrer vorsichtig zu fahren.

Lage in Lilienthal weiter kritisch - Deich hat gehalten

Die Hochwasserlage gilt seit gestern in den drei niedersächsischen Orten Lilienthal, Meppen und Verden (Aller) als besonders kritisch. Einsatzkräfte sowie Einwohnerinnen und Einwohner blicken hier mit Sorge auf die kommenden Stunden, weil die Wassermassen weiter auf Deiche drücken und an der Substanz nagen. In der Gemeinde Lilienthal (Landkreis Osterholz) ist der Deich an mehreren Stellen so beschädigt, dass Wasser durchkommt. Über Nacht hat sich die Situation zumindest nicht verschlechtert. Ein Deich sei bislang nicht gebrochen, sagte eine Sprecherin dem NDR Niedersachsen. Die Feuerwehr war auch in der vergangenen Nacht pausenlos im Einsatz.

Pegel der Aller über Nacht weiter gestiegen

Im südlichen Heidekreis ist der Pegelstand der Aller weiter gestiegen - und damit auch die Gefahr eines Katastrophenfalls. In den Samtgemeinden Ahlden, Rethem und Schwarmstedt drohen im Laufe des Tages, Gebäude evakuiert zu werden. In Bleckede (Landkreis Lüneburg) haben Einsatzkräfte Deichverschlüsse mit einem Saugwagen geöffnet, damit das Sickerwasser besser abfließen kann.

Nordwestbahn: Zugausfälle und Verspätungen

Fahrgäste der Nordwestbahn müssen sich wegen des Hochwassers in den nächsten Tagen auf verspätete Züge, aber auch Zugausfälle einstellen. Zwischen Oldenburg und Osnabrück fahren die Bahnen zunächst bis Anfang Januar nur eingeschränkt. Das ganze Ausmaß der Schäden durch das Hochwasser kann die Nordwestbahn noch nicht einschätzen, da die Strecke derzeit nicht erkundet werden kann.

Heute wieder viel Regen in Südniedersachsen

Nach Tagen des Hochwassers kommt auf Niedersachsen heute weiterer Regen zu. Es könne wiederholt zu Schauern und vereinzelt Gewittern kommen, hieß es in einer Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes (DWD). In Südniedersachsen sei es generell regnerisch heute. In weiten Teilen des Bundeslands ist die Hochwasserlage weiter angespannt. An den Flüssen Aller, Leine und Weser im südlichen und mittleren Niedersachsen verschärfte sich die Hochwasserlage am Donnerstag weiter. Nicht mehr überall konnten die Deiche den Wassermassen standhalten. Landesweit sind Tausende Hilfskräfte im Einsatz. Am Vormittag will die Landesregierung bei einer Pressekonferenz in Hannover einen aktuellen Stand zu der Hochwasserlage geben - etwa Umweltminister Christian Meyer (Grüne) wird erwartet. Gestern hatte Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) gesagt, ein derartiges Hochwasser sei für Niedersachsen ein Novum. So etwas "hat es hier bei uns zuvor nie gegeben", sagte Weil. "Experten warnen seit langem davor, dass die immer häufigeren Wetterextreme mit dem Klimawandel zusammenhängen."

Langlingen: 120 Menschen verlassen ihre Häuser

Etwa 120 Menschen haben in Langlingen (Landkreis Celle) in der vergangenen Nacht ihre Häuser und Wohnungen wegen der angespannten Hochwasserlage an der Aller verlassen. Wie der Landkreis mitteilte, hatte die Feuerwehr am späten Donnerstagabend als Vorsichtsmaßnahme eine Evakuierung von mehreren Straßen in der Gemeinde angekündigt. Allerdings hatten die Menschen ihre Wohnungen bereits selbst verlassen, wie eine Polizeisprecherin in Celle sagte. An den Flüssen Aller, Leine und Weser im südlichen und mittleren Niedersachsen verschärfte sich die Hochwasserlage gestern weiter. Nicht mehr überall konnten die Deiche den Wassermassen standhalten. Landesweit sind Tausende Hilfskräfte im Einsatz.

Lilienthal, Meppen, Verden: Die Hochwasserlage gestern Abend

In drei niedersächsischen Orten ist die Hochwasserlage besonders kritisch. NDR Info berichtete im Fernsehen am Abend aus Lilienthal, Meppen und Verden. Dort blicken Einsatzkräfte sowie Einwohnerinnen und Einwohner mit Sorge auf die kommenden Stunden - zumal wieder mehr Regen erwartet wird, der weiter an der Substanz der Deiche nagen dürfte.

Liveticker zum Hochwasser am Freitag startet - Guten Morgen!

Hier berichten wir nun wieder im Liveticker über die wichtigsten Entwicklungen im Zusammenhang mit dem Hochwasser in vielen Regionen in Niedersachsen. Guten Morgen! Hier geht's zum Blog vom Vortag.

Hochwasser in Niedersachsen: Die Bilder der vergangenen Tage

