Live im Stream: Braunschweiger feiern ihren Schoduvel Stand: 11.02.2024 13:06 Uhr Norddeutschlands größter Karnevalsumzug zieht heute durch Braunschweig. Die Stadt erwartet zum Schoduvel rund 300.000 Zuschauer und mehr als 5.000 aktive Teilnehmer.

Der Schoduvel - niederdeutsch für "Scheuch den Teufel!" - startete um 12.40 Uhr am Europaplatz, von dort aus geht es weiter vom Bohlweg in den Waisenhausdamm und über die Friedrich-Wilhelm-Straße zurück zur Volkswagenhalle - rund vier Stunden wird der etwa fünf Kilometer lange Umzug dauern. Das Motto des 46. Schoduvel: "Er, Sie, Es, Divers und frei, Brunswieks Narren sind dabei". Rund 130 Motivwagen sollen laut Veranstalter in diesem Jahr für Unterhaltung und ausgelassene Stimmung sorgen. Im vergangenen Jahr säumten nach Angaben der Veranstalter rund 300.000 Besucherinnen und Besucher die Straßen.

Bis zu 30.000 Karnevalisten beim Ossensamstag

Zwischen 25.000 und 30.000 Menschen haben nach Angaben der Polizei am Samstag in der Innenstadt von Osnabrück den traditionellen Ossensamstag gefeiert. Der bunte Karnevalsumzug "Kreuz und queer, kunterbunt, das sind wir!" setzte sich mit mehr als 60 Tanzgruppen und Festwagen um 14.11 Uhr am Restaurant Neue Mühle in Bewegung. Gefeiert wurde am Samstag auch in Emsbüren und im emsländischen Bawinkel, der dortige Karnevalsumzug gehört zu den größten im Emsland. Auch in Ganderkersee bei Bremen waren Tausende Narren unterwegs.

Karnevalsumzug auch in Hannover

Auch in Hannover stand am Samstag der traditionelle Karnevalsumzug an. Pünktlich um 13.11 Uhr startete der Zug am Neuen Rathaus. Zehn Festwagen und acht Musik- und Spielmannszüge zogen durch die Innenstadt. Einen Umzug gab es auch in Varel im Landkreis Friesland.

"Krawattenjagd" zur Weiberfastnacht am Donnerstag

Am Donnerstag vor Aschermittwoch feierten die Niedersachsen wie gewohnt Weiberfastnacht. Pünktlich um 11.11 Uhr stürmten am Donnerstag in Hannover Prinzessin Gina und ihre Entourage das Neue Rathaus, um den Bürgermeistern Thomas Hermann und Thomas Klapproth sowie dem Ersten Stadtrat Axel von der Ohe die Krawatten abzuschneiden. In Braunschweig ging eine Abordnung der Braunschweiger Karneval-Gesellschaft auf Krawattenjagd. Im ostfriesischen Aurich dagegen waren im Sinne der Gleichberechtigten nicht nur die Männer, sondern alle Mitarbeitenden im Rathaus dazu aufgerufen, Krawatte zu tragen. Osnabrück feiert die Weiberfastnachtsparty am Donnerstag mit Tanzgarden, Bühnenprogramm und Buden.

Narren in Damme machten wieder den Anfang

Den erste Karnevalsumzug im Norden hat es wie jedes Jahr im Landkreis Vechta gegeben. In Damme kamen am ersten Februarwochenende rund 9.000 Jecken und 200 Wagen zur Dammer Traditions-Fastnacht zusammen. Am Montag fand bereits eine Woche vor dem regulären Rosenmontag der "Dammer Rosenmontag" statt. Dieser zog 20.000 Narren in die Stadt. Es ist Tradition, dass Damme jedes Jahr eine Woche früher Karneval feiert. Die katholische Kirche war 1892 der Ansicht, dass Damme es an den Fastnachtstagen zu bunt treibe - und verordnete den Bürgern an den Tagen das Beten. Auf Karneval wollten die Dammer aber nicht verzichten und feiern seitdem immer sieben Tage vorher.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 11.02.2024 | 09:00 Uhr